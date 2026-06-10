Produktionschef
Rindövarvet AB / Chefsjobb / Vaxholm Visa alla chefsjobb i Vaxholm
2026-06-10
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Vi står inför nästa steg i vår utveckling och söker en närvarande och coachande ledare som vill vara med och bygga framtidens ledande varv. Som produktionschef får du en viktig roll i att utveckla både människor och verksamhet. Du leder produktionen i vardagen, skapar tydlighet i arbetet och bidrar till att stärka struktur, flöden och samarbete.
Vi söker dig som har en djup förståelse för produktion och förändringsledning. Någon som ser effekten av ordning och reda, smarta arbetssätt och små förbättringar varje dag. Förbättringar som minskar slöseri, ökar den värdeskapande tiden och skapar bättre kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö.
Rollen passar dig som har bakgrund från industrin och gärna med en marin bakgrund. Du trivs där teknik, människor och produktion möts. Du leder nära teamet, följer upp arbetet och driver utveckling tillsammans med medarbetarna genom ett tydligt, varmt och operativt ledarskap.
Hos oss får du en unik arbetsplats mitt i Stockholms skärgård, ett engagerat team och stora möjligheter att påverka Rindövarvets fortsatta utveckling. Placeringsort: Rindö, Vaxholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rindövarvet AB
(org.nr 556719-3395)
185 41 VAXHOLM (STOCKHOLMS) Jobbnummer
9957850