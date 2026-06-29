Produktionschef - Sigma
Oak Consultant Group AB / Chefsjobb / Örebro Visa alla chefsjobb i Örebro
2026-06-29
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, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Sigma Polymer Group är ett ledande företag inom specialiserade högkvalitativa polymera produkter. Vi erbjuder tekniska komponenter i gummi, gummi till metall, silikon och polyuretan. Med 80 års erfarenhet och med produktion i Estland, Finland, Polen och Sverige omsätter vi ca 40 MEUR. Sigma är en uppskattad huvudleverantör till ett stort antal företag och industrier. Sigma Polymer Group expanderar och vi söker nu dig som vill ha en ledande roll i vår framtida tillväxt. Vår huvudsakliga geografiska marknad är Europa. Rollen är placerad i Örebro, där vi också har produktion. Läs mer på; https://sigmapolymergroup.com
Produktionschef till Sigma Polymer GroupÄr du vår nästa Produktionschef? Du får en nyckelroll i vår fortsatta utveckling!
Som produktionschef leder och utvecklar du två av våra produktionsenheter, en i Örebro och en i Laxå. Gruppen du leder består av ca 65 medarbetare fördelat på produktion, kvalitet, teknik samt Supply Chain. Du har tre produktionsledare som jobbar nära våra produktionsmedarbetare i den dagliga driften samt tre underställda chefer, en för Supply Chain och en för Teknik och en för Kvalitet. Du leder den lokala ledningsgruppen för produktion och ingår även i den globala ledningsgruppen för Sigma Polymer Group där styrning, rapportering och övergripande planering sker.
Rollen innebär ett fullt resultat-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du ansvarar också för att ha rätt bemanning och att personalen har den kompetens som krävs.
Exempel på andra ansvarsområden;
• Ansvara för att enheternas produktionsresurser nyttjas på ett optimalt sätt och styra verksamheterna mot uppsatta mål
• Driva och genomföra investeringar
• Utveckla verksamheterna och genomföra förbättringsarbete
Resande mellan Örebro och Laxå ingår i rollen samt visst resande till andra tillverkningsenheter i koncernen.
Vem är rätt för rollen?
Du som söker har jobbat några år inom liknande roll inom industrin och är väl förtrogen med olika produktionssystem såsom Lean eller andra förbättrings- och problemlösningsmetoder. Du har vana att jobba med resursplanering, sätta och följa upp KPI:er samt har god förståelse för produktionsekonomi. Vana att arbeta i affärssystem är ett måste i rollen. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Gruppen är väl fungerande där du med din personlighet förstärker den positiva anda som råder. Vi ser att du som ledare är synlig, närvarande och coachande. Vår kandidat är också engagerande, kommunikativ och "hands-on" när det behövs.
Låter det här som du?
Vi samarbetar i den här rollen med Oak Consulting. Har du frågor om tjänsten – tveka inte att ringa HR-Konsult Helena Fiedler på 070-5919033. Vi vill ha din ansökan snarast, dock senast 17 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7978760-2074720". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oak Consultant Group AB
(org.nr 556936-4283), https://oakconsulting.teamtailor.com
Gustavsviksvägen 7 (visa karta
)
702 30 ÖREBRO Arbetsplats
Oak Consulting Jobbnummer
9982766