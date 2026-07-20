Produktionschef - Lyreco Växjö
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2026-07-20
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Vill du leda en komplex produktionsverksamhet där automation, teknik, produktivitet och ständiga förbättringar står i centrum? Har du erfarenhet av att driva förändring i moderna automatiserade logistik- eller produktionsmiljöer samt motiveras av att skapa högpresterande organisationer?
Nu söker vi en Produktionschef som vill ta ett helhetsansvar för Lyrecos logistikproduktion och spela en nyckelroll i den fortsatta utvecklingen av distributionscenter i Växjö.
Som Produktionschef ansvarar du för hela den operativa produktionen. Ditt uppdrag är att säkerställa en effektiv, säker och kostnadseffektiv verksamhet där människor, teknik och processer samverkar för att leverera högsta möjliga kvalitet till kund.
Rollen har ett starkt fokus på produktionsstyrning, automation, teknisk utveckling och kapacitetsoptimering. Du leder verksamheten genom en organisation bestående av cirka 120 medarbetare, inklusive Inbound Manager, Outbound Manager, teamledare och tekniker. Vi söker inte bara en chef som förvaltar verksamheten – vi söker en ledare som vill utveckla den.
Du ingår i Supply Chains ledningsgrupp och får stort mandat att påverka framtidens organisation, produktionsupplägg och tekniska utveckling.
Ditt uppdrag
Öka produktiviteten genom förbättrade processer, arbetsmetoder och tekniklösningar.
Optimera automationslösningar för högre kapacitet och kvalitet.
Säkerställa maximal tillgänglighet i produktionsutrustning och tekniska system.
Bygga en mer datadriven produktion genom tydliga KPI:er och uppföljning.
Utveckla strukturer för förebyggande och kritiskt underhåll.
Skapa en långsiktig plan för organisation, kompetensförsörjning och skiftupplägg.
Etablera ett starkt prestations- och förbättringsfokus i hela verksamheten.
Skapa ett tydligt "sense of urgency" där produktionen präglas av ansvarstagande, tempo och kvalitetsmedvetenhet.
Vi tror att du idag arbetar i en ledarroll i en automatiserad produktionsverksamhet inom lager, e-handel, tillverkande industri eller annan verksamhet med höga krav på flödesoptimering och automation. Du har ett genuint intresse för teknik och drivs av att utveckla moderna produktionsmiljöer där människor och automation samspelar för att skapa bästa möjliga resultat.
För att lyckas i rollen har du en akademisk utbildning inom exempelvis Maskin, Automation, Supply Chain, Logistik och/eller Ekonomi. Du har goda kunskaper inom MS Office och lagerhanteringssystem samt skriver och talar svenska och engelska flytande.
I denna roll utför vi bakgrundskontroll på slutkandidater.
För mer info om rollen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Frida Olsson på Insitepart, frida.olsson@insitepart.se
alt 070-460 20 89.
Lyreco är ledande i Europa och en av världens största leverantörer av produkter och tjänster till dagens och morgondagens arbetsplatser. Som specialister på arbetsplatsprodukter utökar vi ständigt vår expertis och vårt erbjudande för att kunna bidra till att våra kunder kan skapa en fantastisk arbetsdag, varje dag. Vi täcker arbetsplatsers produktbehov genom ett brett sortiment inom kontorsmaterial, städ & hygien, kök & servering, skola och förskola, förpackningsmaterial, möbler, sjukvård och omsorg, IT-tillbehör, profilprodukter, arbetskläder och personligt skydd.
Våra kunder finns i alla storlekar, från offentliga verksamheter, stora privata företag och organisationer till småföretag och privatpersoner. Vårt svenska huvudkontor hittar du i Borås, vi har säljkontor i Stockholm och Malmö samt ett av Europas modernaste lager i Växjö. I Sverige är vi näst störst inom e-handel.
Idag är vi omkring 600 medarbetare i Sverige. Vi tror att våra anställdas engagemang och mångfald är det som skapar den bästa kundupplevelsen och den högsta servicenivån. Därför strävar vi som ansvarsfullt företag och arbetsgivare efter att säkerställa bästa möjliga välbefinnande för våra anställda, oavsett var de arbetar och vad deras uppdrag är.
Välkommen till oss på Lyreco! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6629157-2106734". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://jobb.insitepart.se
Regementsgatan 9 (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ Arbetsplats
Insitepart Jobbnummer
10006749