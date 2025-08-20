Produktionschef - Bergo Flooring AB
FSK Group AB / Chefsjobb / Gislaved Visa alla chefsjobb i Gislaved
2025-08-20
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FSK Group AB i Gislaved
, Gnosjö
, Värnamo
, Vaggeryd
, Hylte
eller i hela Sverige
Bergo Flooring är ett svenskt, världsledande företag som tillverkar och säljer formsprutade golvplattor av hållbara, cirkulära material.
Våra golvlösningar omvandlar snabbt och kostnadseffektivt trista ytor till attraktiva miljöer som inspirerar till aktivitet och möten mellan människor.
Vi bearbetar fem affärsområden: HOME, PUBLIC, EVENT, SPORT och MARINE och har en exportandel på 80% till hela världen.
Läs mer om oss på: www.bergoflooring.se
Söker du det framgångsrika, genuina och dynamiska bolaget där du får vara med och påverka tillsammans med dina kollegor?
Kombinerar du strategisk förmåga med operativ känsla?
#whereactivitiescometolife
Hos Bergo Flooring brinner vi för golv som gör skillnad. Vi har en historia av spännande framgångssagor och kreativt tänkande. Vi är inget vanligt företag - vi är ett lag med stark värdegrund som sätter gemenskap, ansvarstagande och kundnöjdhet högt. Hos oss är medarbetarnas utveckling lika viktig som företagets framsteg och engagemang i omvärlden. Läs gärna mer om WISH https://www.bergoflooring.com/sv/wish/
Nu letar vi efter en erfaren produktionschef som inte bara har ledarkompetens och tekniskt kunnande, utan även kan bidra till att fortsätta utveckla vår företagskultur och stärka våra samarbeten ännu mer. Vi värdesätter sunda värderingar och en ödmjukt prestigelös inställning. Du är en ledare som kan inspirera och engagera ditt team samtidigt som du tillför kompetens och erfarenhet till organisationen. Som produktionschef på Bergo Flooring samarbetar du i synnerhet nära produktutveckling och kvalitet men också med övriga områden inom bolaget som t ex marknad, ekonomi och planering.
Vi har spännande satsningar framför oss. Vi vill att du är med och förverkligar vår långsiktiga produktionsvision; att producera 24/7, men jobba 8/5. En resa inom automatisering och nya arbetssätt.
Exempel på ansvarsområden i rollen:
• Utveckla verksamheten för planerad tillväxt och långsiktiga mål
• Utveckla produktionen genom medarbetare
• Ingå i det strategiska arbetet i företagets ledningsgrupp
• Driva, dokumentera och aktivt deltaga i verksamheten på alla plan från enskilda möten till små och stora interna och externa projekt
Vem är du?
För att passa in i vår företagskultur behöver du vara jordnära, engagerad samt vara ödmjuk och inlyssnande. Vi söker någon som är engagerad i sin roll och som lever våra värderingar. Du vill ta ansvar och delar gärna med dig av kunskaper och erfarenheter. Du har en stark förmåga att lyfta andra i organisationen och ser fördelarna med en organisation som växer med tydlig information, delaktighet och förtroende att ta ansvar och bidra. Ditt arbetssätt är strukturerat och målinriktat.
Vi söker en ledare. En produktionschef med erfarenhet. Du kan ha erfarenhet från olika former av tillverkande industri, där erfarenhet från plastindustri är meriterande.
Låter det intressant? Det här är jobbet för dig som trivs i ett gäng med starkt engagemang och lagspel.
I denna rekryteringen samarbetar Bergo Flooring med FSK Group. Ansvarig rekryterare är Johan Sandahl, 0370-302501. Ansök på www.fskgroup.se.
Sista ansökningsdag är den 19 september. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257) Jobbnummer
9466471