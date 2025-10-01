Produktionsberedare Tungt underhåll Jas39
Försvarsmakten / Flygteknikerjobb / Karlskrona Visa alla flygteknikerjobb i Karlskrona
2025-10-01
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Lessebo
eller i hela Sverige
Är du intresserad att arbeta med flygunderhåll i en spännande miljö vid Skaraborgs Flygflottilj F7?
Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team. Du kommer tillhöra Flygverkstaden, där vi är 80 medarbetare uppdelat på 4 sektioner. Tillsammans gör vi tekniskt underhåll på JAS39 samt all dess kringutrustning.
Om enheten
1. Flygunderhållsenheten är den enhet som sköter förebyggande och avhjälpande underhåll på våra Gripenflygplan, samt all den underhållsutrustning som hör till flygplanen. Vi sköter även den dagliga flygtjänsten med klargöring och beredskapshållning. Våra uppgifter är främst riktade nationellt men även internationella uppdrag kan förekomma.
Enheten består av en enhets ledning, 11.- och 12. Flygunderhållskompaniet, Flygverkstaden samt Tillgänglighetsgrupp 94.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Produktionsberedare för tungt underhåll av JAS39 Gripen-systemet kommer du ansvara för produktionsberedning, sammanställning av komplett arbetsunderlag samt reservdelsberedning för tyngre underhåll (base). Du kommer även stödja med produktionsteknisk hjälp under pågående produktion samt stödja vid utveckling av beredningshjälp samt stödsystem. I arbetet ingår även stöd vid kund och kontraktsgenomgång. Befattningen kan innebära såväl utbildning som arbete på annan ort, både inom och utom landet. I ditt arbete ingår även att upprätthålla en god fysisk standard. Med anställningen i Försvarsmakten följer en skyldighet att utbildas och tjänstgöra i såväl nationella som internationella insatser.
KRAV
Kvalifikationer
• Teknisk gymnasieutbildning med godkända betyg
• Goda kunskaper i engelska vad gäller tal och skrift
• Körkort klass B
• Erfarenhet av flygunderhållPubliceringsdatum2025-10-01Dina personliga egenskaper
• Vi söker dig som är noggrann och som trivs med stort eget ansvar
• Du är en god lagkamrat samtidigt som du gärna tar egna initiativ
• Du har viljan och nyfikenheten att utvecklas inom flygteknikområdet
• Du trivs att arbeta administrativt i tekniska stödsystem och växlande tempo
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Typkurs JAS 39 C/D
• Flygteknikercertifikat enligt JAR/EASA/RML/EMAR
• Goda kunskaper i FM underhålls-och redovisningssystem FENIX, PRIO, BORIS
• Genomförd värnplikt eller Grundläggande Militärutbildning i Sverige
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: F 7 Såtenäs.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Alexandra Fast
Michael Briné
Magnus Lagerlöf
Fackliga företrädare
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga ovan nås via 0505-45 10 00. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-28. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9534266