Produktionsberedare till UMS Skeldar i Linköping
UMS Skeldar Sweden AB / Journalistjobb / Linköping Visa alla journalistjobb i Linköping
2026-01-28
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos UMS Skeldar Sweden AB i Linköping
UMS SKELDAR utvecklar en obemannad helikopter för att stötta marina, militära och public safety operationer. Vi har en snabb och dynamisk arbetsmiljö med entreprenörsanda. På UMS Skeldar får du den unika chansen att lämna ditt fotavtryck inom vår organisation med snabba reaktionstider och högt engagemang.
Key word: Produktionsberedare, Teknisk Skribent, Manufacturing Engineer, Production Engineer, Technical Writer, Aerospace, UAV.
Nu söker vi en Produktionsberedare med erfarenhet av liknande roll som vill medverka i vårt arbete genom att utveckla och förbättra vår produktionsberedning. Kommande kundleveranser och nya kontrakt gör att vi nu behöver dig som är har förmågan och intresset av att sätta sig in i vår produkt och som kan skriva arbetsinstruktioner till vår obemannade helikopter.Produktionsberedare hos oss:
Du blir del av produktionsteamet som består av 22 personer med roller som logistiker, produktionsplanerare, materialplanerare och tekniker. Teamet har ett helhetsansvar för produktionen som innefattar planering och byggnation av helikoptrar samt markstationer.
I rollen som Produktionsberedare kommer du att:
• Samla in, strukturera och kvalitetssäkra tekniskt underlag från konstruktion, produktion och andra interna funktioner
• Ta fram, skriva och uppdatera tydliga arbetsinstruktioner och produktionsmanualer för tillverkning och montering
• Granska och tolka tekniskt underlag såsom ritningar, specifikationer och stycklistor (BOM:ar)
• Hantera ändringar, avvikelser och förbättringsförslag från produktionen samt säkerställa att dessa implementeras i dokumentation och instruktioner.
Låter tjänsten intressant? Tveka inte att söka redan idag!
Är du den vi söker?
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper för att du ska trivas så bra som möjligt hos oss. Därför söker vi efter dig som kan arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Vi ser också att du har förmågan att arbeta på ett strukturerat sätt.
För att lyckas i den här rollen ser vi att du har minst 1-2 års erfarenhet av liknande roll. Vi ser gärna att du har erfarenhet av system (exempelvis Delmia eller 3D experience). Det är meriterande om du har utbildning inom produktionsteknik eller beredning. Det är också meriterande om du har arbetat som konstruktör eller om du har ett intresse för montering eller teknik.
Tjänsten ställer krav på såväl engelska som svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder:
en möjlighet att vara en del av ett dynamiskt företag som ständigt utvecklas, där din påverkan spelar en viktig roll
en högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden
en familjär arbetskultur som karaktäriseras av samarbete och högt engagemang
aktiviteter som främjar både social gemenskap och hälsa, genom vår Festkommitté, Hälsokommitté, Brädspelskommitté och ett Kvinnligt Nätverk.
Ytterligare information:
Arbetsplats: Linköping.
Tjänstgöringsgrad: Heltid.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
Resor: Förekommer i tjänsten.
För en anställning hos oss på UMS Skeldar krävs att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Roller där vi har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7129031-1812249". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare UMS Skeldar Sweden AB
(org.nr 559006-2245), https://umsskeldarab.teamtailor.com
Låsbomsgatan 18 (visa karta
)
589 41 LINKÖPING Arbetsplats
UMS Skeldar Jobbnummer
9709876