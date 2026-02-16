Produktionsberedare (Senior)
Professional Galaxy AB / Driftmaskinistjobb / Landskrona Visa alla driftmaskinistjobb i Landskrona
2026-02-16
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Landskrona
, Lund
, Malmö
, Karlshamn
, Växjö
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Produktionsberedare (Senior) på uppdrag av vår klient.
Vi söker nu Senior Produktionsberedare till ett spännande uppdrag i Landskrona!
Du kommer att arbeta i såväl nybyggnads- som moderniseringsprojekt av farkoster och vara en vital del i samarbetet mellan konstruktion och produktion. Över tid kommer du ha möjlighet att arbeta med produkternas hela livscykel och i projektens olika alla faser.
Uppgifter -Arbeta med bland annat produktionskalkyler, byggmetodik och sammansättningsordning inklusive geometrisäkring och make/buy bedömningsorder, produktionshjälpmedel, fixturer (ingår i hjälpmedel), konstruktionsanalyser och arbetsorderberedning av produktens tillverkningsunderlag. -Planering för ett effektivt produktionsgenomförande i produktionsanläggningens till produktionsanläggningen utrustningar och processer.
Detaljer -Ort: Landskrona, på plats. -Vi gör löpande urval. -Startdatum är indikativt. -Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Krav -Erfarenhet inom samma/likande roller, +8 år -Ingenjörsexamen inom till exempel maskinteknik, marin design eller motsvarande erfarenhet från yrkeslivet -God kommunikations- och presentationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift -Naturlig initiativförmåga och en vilja att ta ägarskap för ditt arbetsbidrag -Ödmjukhet och uthållighet för att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet -Stort tekniskt intresse och nyfiket förhållningssätt
Meriterande -Marin industri, process- eller verkstadsindustri inom något av områdena stål, bearbetning eller ytbehandling -Storskaliga, komplexa utvecklingsprojekt och verksamheter -Teknisk projektledning/-koordinering inom process- eller produktutveckling -Konstruktion och framtagning av produktionsunderlag
Din profil -Det är viktigt att du har en vilja att utveckla såväl dig själv som andra, din goda samarbetsförmåga och att du tar eget ansvar och initiativ. -Du har ett genuint intresse för teknik och människor och som förstår vikten av att interagera och arbeta tvärfunktionellt för att hitta de bästa svaren på komplexa problem.
Övrig information Arbetsmodell: På plats Uppdragsperiod: 2026-03-30 - 2026-09-30
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7237678-1844980". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Landskrona IP (visa karta
)
261 42 LANDSKRONA Kontakt
Bhavana Repal bhavana.repal@progalaxy.se 0723263303 Jobbnummer
9746023