Produktionsberedare inom Stål - Stenungsund
2025-10-30
Nordic Mechanical söker Produktionsberedare inom Stål till Stenungsund
Nordic Mechanical Solutions fortsätter att växa och vi söker nu en erfaren produktionsberedare inom stål som vill vara med och utveckla vår tillverkning till nästa nivå. Här får du använda din breda kompetens inom stålbearbetning, avancerad ritningsläsning och stålstandarder, samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom området.
Nordic Mechanical Solutions erbjuder kvalificerade tjänster inom rör- och mekaniska projekt, underhåll samt service på den nordiska marknaden. Företagets största uppdragsgivare idag finns inom branscherna energi, stålindustrin, process, VA och petrokemi.
Tjänsten är placerad i Stenungsund och är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde kan ske omgående eller efter överenskommelse.Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
Vi söker en person som vill bidra till Nordic Mechanical Solutions med sin kunskap inom inköp och beredning av stål. I rollen arbetar du praktiskt och självständigt med att genomföra inköp, produktionsberedning, planera projekt och sammanställa dokumentation - alltid med fokus på effektivitet, struktur och kvalitet.
Tack vare din erfarenhet av stålarbeten och din förståelse för branschens normer och regler ser du till att kraven efterlevs genom hela processen och att kvaliteten i produktionen upprätthålls.
Som en viktig länk mellan projektledning och produktion deltar du i projektens olika faser och bidrar till att våra leveranser håller rätt kvalitet.Kvalifikationer
För att lyckas rollen ser vi att du har;
Gymnasial teknisk/industri utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i EN1090
Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter
Kunskap i dokumentationskrav inom svets
Tidigare erfarenhet som t.ex. kvalitetsingenjör är meriterande
Du hanterar de vanligaste programmen i Microsoft Office
Körkort är ett krav
Rollen passar dig som är driven, ansvarstagande och arbetar strukturerat. Du trivs med ett omväxlande arbete där du får agera både specialist och projektledare och samtidigt utveckla dig själv och dina kunskaper.
Vad vi erbjuder:
Möjlighet att arbeta i en varierad och spännande miljö.
Ett team som stöttar och lyfter varandra.
Chansen att utvecklas inom en växande organisation med höga ambitioner.
Intervjuer sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18
