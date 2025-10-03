Produktionsberedare
2025-10-03
Produktionsberedare till Quintus Technologies i Västerås
Vi söker en erfaren och tekniskt kunnig Produktionsberedare som vill ta en central roll i vårt produktionsteam. Hos oss på Quintus är det just nu en intensiv och spännande tid. Vi hanterar ökade produktionsvolymer samtidigt som vi driver viktiga initiativ för att utveckla, effektivisera och modernisera våra arbetssätt. Som Produktionsberedare blir du en nyckelperson i denna utveckling, med ansvar för att omsätta konstruktionsunderlag till effektiva produktionslösningar och skapa förutsättningar för ett stabilt och kvalitetssäkrat montage.
Om rollen
Som Produktionsberedare ansvarar du för att skapa de produktionsordrar som styr montaget, med tillhörande operationer och materiallistor. Du bestämmer montageordningen, säkerställer att materialet styrs rätt till produktionen och ser till att underlagen är tydliga och användbara för montörerna.
Rollen innebär också att du identifierar förbättringsmöjligheter i beredningen och bidrar till lösningar som gör montaget smidigare, mer effektivt och kvalitetssäkrat.
Du arbetar nära konstruktion, produktion, inköp och planering och blir en viktig länk mellan teknik och verksamhet. Rollen kräver en god förståelse för hur montage går till i praktiken och en förmåga att se helheten i komplexa system.
Utöver det dagliga arbetet med beredning får du också en central roll i att utveckla våra arbetssätt, göra montaget smidigare, vidareutveckla beredningsunderlagen och bidra till mer effektiva flöden.
Vem är du?
Vi söker dig som har en stark teknisk bakgrund och flera års erfarenhet av produktionsberedning eller liknande roller inom tillverkande industri. Du har en god förståelse för konstruktion, montage och materialflöden och trivs i rollen som brygga mellan olika funktioner.
För att lyckas i rollen behöver du kunna analysera komplexa konstruktioner, strukturera upp produktionsordrar och materialflöden samt förstå hur dina val påverkar både montage och leveranssäkerhet. Du är strukturerad och analytisk, men också kommunikativ och van att samarbeta tätt med andra.
Vi ser gärna att du har en eftergymnasial teknisk utbildning, exempelvis på högskolenivå, samt erfarenhet av att arbeta i affärssystem. Har du dessutom vana av ERP-systemet Dynamics 365 är det meriterande.
Varför Quintus?
Hos oss får du arbeta med avancerade produkter och teknologier som används av några av världens ledande industriföretag. Du blir en del av en organisation där din kompetens verkligen gör skillnad - inte bara för våra processer här och nu, utan också för hur vi utvecklar framtidens produktion.
Vi erbjuder korta beslutsvägar, en prestigelös kultur och möjligheten att påverka både din egen roll och vårt gemensamma arbetssätt.
Välkommen med din ansökan senast den10 oktober. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Anna Hemmingsson på telefon: 070-4321822 eller mail: anna@talensia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
