Produktionsassistent Kafferosteri (20 % tjänst)
Plats: Swerl Coffee Roasters
Arbetstid: Tisdagar / Onsdagar (dagtid)
Start: Flexibelt
Swerl växer och vi söker nu en Produktionsassistent för en 20 % tjänst i vårt kafferosteri. Rollen passar dig som trivs med praktiskt arbete i ett högt tempo och vill vara en del av ett växande, internationellt bolag.
Om rollen
Du kommer att arbeta nära produktionsteamet och stötta det dagliga arbetet, bland annat genom:
Packning och orderhantering
Hjälp med produktionsrelaterade uppgifter
Säkerställa ordning och struktur i arbetsmiljön
Vem är du
Du trivs med att arbeta i högt tempo
Du är ordningsam, noggrann och strukturerad
Du kan ta ansvar och arbeta självständigt när det behövs
Du är en lagspelare som trivs med fysiskt arbete
Du är bekväm med att arbeta i en miljö med högt ljud och som kan vara fysiskt krävande
Du har kunskaper i engelska
Vi erbjuder:
Arbete i en internationell miljö
Ett sammansvetsat och stöttande team
Inblick i produktion och verksamhet i ett växande företag
I takt med att Swerl växer finns möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad
Låter detta som något för dig? Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: beatriz@swerl.se Arbetsgivare Swerl Coffee AB
(org.nr 559284-1893)
Peter Åbergs Väg 1 (visa karta
)
311 42 FALKENBERG Jobbnummer
