Produktionsarbetare | Träindustri | Staffanstorp
2025-11-17
Om tjänsten
Nu söker vi för kunds räkning engagerade och flexibla medarbetare till träindustrin. I rollen kommer du att arbeta i produktionen med tillverkning av olika träemballage och ditt främsta verktyg är med hjälp av en spikpistol. Du kommer i huvudsak att arbeta med montering, men även kan viss demontering kan förekomma. På sikt kan du även komma att utföra packning och säkring av kundernas produkter inför transport. Du kommer att ha en central roll där noggrannhet och effektivitet är viktigt. Vidare värdesätter vi initiativförmåga och en stark arbetsmoral i våra medarbetare.Dina personliga egenskaper
För att lyckas väl i rollen är du noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarsfull. Du samarbetar enkelt med andra samtidigt som du är självgående. Vidare trivs du i ett högt tempo och ser dig själv som en händig person som bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen.
Kvalifikationer Behärska svenska väl i tal och skrift
Kunna arbeta fysiskt
Körkort B
Truckkort A + B
Genomförd traversutbildning
Meriterande är om du har erfarenhet av:
Ritningsläsning
Arbete från verkstadsarbete/industriell verksamhet
Om företaget
Företaget har sitt säte i Staffanstorp och arbetstiderna är förlagda på dagtid.
Ansökan och urval
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka in din ansökan idag för att inte missa möjligheten att bli en del av vårt växande team! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://www.jovikonsult.se/ Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9607585