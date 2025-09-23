Produktionsarbetare | Lernia | Halmstad
Lernia Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb (textil/skinn) / Halmstad Visa alla maskinoperatörsjobb (textil/skinn) i Halmstad
2025-09-23
Ta chansen att växa inom industrin som operatör hos en av våra kunder i Halmstad. Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse.
Ansök redan idag!

Om tjänsten
Som operatör kommer du att övervaka materialflöden från maskiner och bistå produktionen med diverse uppgifter hos vår kund inom industribranschen, i en dynamisk och varierande arbetsmiljö med arbete förlagt på 3-skift.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet inom industrin och ett tekniskt intresse. Du bör ha arbetat med materialflöden och ha god förståelse för maskinövervakning. Erfarenhet av att arbeta i skift, gärna 3-skift, är nödvändig för att du ska trivas och fungera i den dynamiska arbetsmiljön. Din förmåga att hantera olika produktionsuppgifter kommer att vara avgörande för att lyckas i rollen som operatör hos Lernia Bemanning.
Meriterande
Det är meriterande om du har goda kunskaper inom produktion och industriella processer. Förmågan att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska är ett krav. Om du har tidigare erfarenhet av fysiskt krävande arbete och trivs med varierade uppgifter i en industriell miljö, ökar det dina chanser att lyckas och utvecklas i rollen hos vår kund.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Frida Ahlabo via e-post: frida.ahlabo@lernia.se Ersättning
