Produktionsarbetare - Umeå
Stena Recycling AB / Maskinförarjobb / Umeå Visa alla maskinförarjobb i Umeå
2026-07-24
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Är du en positiv och engagerad person som vill arbeta i ett härligt team? Vi söker nu en ny stjärna till vårt team i Umeå!
Om rollen
Som Produktionsarbetare kommer du att arbeta med att ta emot insamlat material som kommer in till vår filial. Materialet är återvinningsbar järn- och metallskrot, papper, plast, bygg och riv material samt alternativa råvaror. Du kommer att säkra, sortera och bearbeta materialet med hjälp av olika maskiner och för hand. Eftersom det inkommer chaufförer och kunder till filialen så kommer du att ha en tät dialog och hjälpa dem med olika ärenden. I tjänsten igår även att rapportera fel och brister i material, produkter eller rutiner samt alltid arbeta på ett säkert sätt för både dig och dina kollegor.
Arbetstid är måndag till fredag 07:00-16:00.
Du kommer att tillhöra ett team på 8 personer som alla har liknande arbetsuppgifter som dig. Vi är ett gäng som har roligt tillsammans och som hjälpts åt att utvecklas både individuellt och som ett team!
Vem är du?
Vi tror att du som söker är en driven person som har lätt för att ta eget ansvar och komma med egna idéer. Du är väl medveten om dina styrkor/utmaningar och du har inget emot att arbeta i en miljö där det sker förändringar – tvärtom du ser möjligheter i det. Det är viktigt för dig att utvecklas, lära dig nytt och arbeta mot mål både självständigt och tillsammans med ditt team. Vi tror också att du har en bra förmåga att kunna en ha bra dialog både med kunder såsom kollegor. Publiceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
B-körkort
Hjullastarkort
Behörighet för materialhanterare
Goda kommunikativa och skriftliga kunskaper i svenska
Goda kommunikativa kunskaper i engelska
Här får du möjlighet att utvecklas
Hos oss blir du en del av en trygg och spännande arbetsplats där säkerhet och omtanke alltid står i fokus. Som en del av Stena Recycling får du möjlighet att utvecklas inom en större koncern, med goda utvecklingsmöjligheter och tillgång till utbildning och kompetensutveckling.
Om rekryteringsprocessen
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess och ber dig därför att inte skicka in något personligt brev. I stället får du svara på ett antal urvalsfrågor i samband med din ansökan. Om du går vidare i processen får du genomföra arbetspsykologiska tester som en del av vår helhetsbedömning. Vi tillämpar sex månaders provanställning och genomför bakgrundskontroll i slutskedet av rekryteringen.
Sista ansökningsdag är den 17 augusti. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig chef Sofi via sofi.vistemar@stenarecycling.se
Välkommen med din ansökan. Det börjar med dig – och vi lyckas tillsammans!
Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen. Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stena Recycling AB
(org.nr 556132-1752)
913 32 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Production Manager
Sofi Vistemar sofi.vistemar@stenarecycling.se Jobbnummer
10011195