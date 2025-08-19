Produktionsarbetare - Linköping
2025-08-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Vill du ha ett omväxlande jobb där du gör skillnad varje dag? Just nu söker vi en ansvarstagande och positiv produktionsarbetare som brinner för maskinkörning!
På våra filialer i Linköping tar vi emot och hanterar vi materialflöden från olika kunder. Här arbetar vi med att sortera och omlasta olika typer av avfall, framför allt Trä, Plast och Alternativa råvaror. Vi säkerställer att materialet levereras vidare till kunder, samarbetspartners eller till någon av våra egna anläggningar. Totalt på de tre filialerna är vi 8 medarbetare som arbetar med liknande arbetsuppgifter.
Om rollen
Som produktionsarbetare kommer du att ta emot, klassa, kontrollera och sortera det inkommande materialet till filialen, som oftast består av trä, plats och alternativa råvaror. Du kommer att köra materialhanterare större delen av tiden där du sorterar materialet med en gripklo. Du kommer även att lasta containrar med olika typer av material för att det sedan ska kunna köras i väg till kunder och samarbetspartners. På sikt ser vi att du även kommer att köra vår materialkross och lasta material med hjälp av materialhanterare.
Exempel på fler arbetsuppgifter du kommer att utföra:
• Proaktivt delta i arbetsmiljö- och säkerhetsarbete genom att bland annat genomföra säkerhetsrundor samt rapportera incidenter och främja företaget med nya idéer i form av förbättringsförslag.
• Ha en nära dialog med chaufförer och inkommande kunder till filialen.
• Utföra löpande underhåll, service och städning av våra maskiner enligt gällande rutiner.
Vem är du?
Du är en ansvarstagande och säkerhetsmedveten person som har god vana av att hantera maskiner på ett effektivt sätt. Du trivs i en miljö där arbetsuppgifterna varierar och där du får använda din problemlösningsförmåga för att hitta smarta lösningar i vardagen. Du är förändringsbenägen, har ett öga för kostnadseffektivitet och är mån om att bidra till ett gott samarbete med kollegor, chaufförer och kunder.
Kvalifikationer
• Hjullastarkort
• B-körkort
• God svenska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har
• Grävmaskinskort/kort för materialhanterare
• Erfarenhet av att köra grävmaskin/materialhanterare
• Materialkännedom
• Lastmaskinskort
• Truckkort
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du en trygg och rolig arbetsplats, full av kompetenta och hjälpsamma kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Eftersom vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för dig att lyckas i din nya roll börjar din medarbetarresa med en gedigen introduktionsutbildning. Vi satsar mycket på kompetenshöjande insatser och som en del av en större koncern finns många möjligheter för dig som vill växa, både individuellt och tillsammans med oss. Vi är måna om dig, därför erbjuder vi dig trygga och utvecklande förmåner. Läs mer här.
Information om rekryteringsprocessen
Eftersom vi vill säkerställa ett rättvist och fördomsfritt urvalsarbete önskar vi inget personligt brev, däremot att du svarar på våra inledande urvalsfrågor. Om du går vidare kommer du därefter att få ett mejl med en länk till våra rekryteringstester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten. Här kan du läsa mer om vår rekryteringsprocess. Vi tillämpar sex månaders provanställning och gör bakgrundskontroll.
Om Stena Recycling
Stena Recycling är ett av Nordens ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Bolaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och bedriver verksamhet över Europa, med betoning på Sverige och Norden. Med 1900 engagerade medarbetare på 90 anläggningar över hela Sverige skapar Stena Recycling AB långsiktiga lösningar varje dag för såväl kunder som för samhället i stort. Genom att hålla resurserna i omlopp spelar Stena Recycling en viktig och central roll i omställningen till en cirkulär ekonomi.
Välkommen till en framtidsbransch - det börjar med dig!
Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen.
