Produktionsarbetare - Göteborg, Skarvik
Stena Recycling AB / Processoperatörsjobb / Göteborg Visa alla processoperatörsjobb i Göteborg
2026-07-08
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Är du en noggrann och analytisk person som trivs i en operativ roll där säkerhet och kvalitet står i fokus? Nu söker vi två produktionsarbetare till vår bulkverksamhet på vår anläggning i Skarvik i Göteborgs hamn.
Om anläggningen i Skarvik
Vår anläggning i Skarvik är specialiserad på hantering av farligt avfall och är en viktig del av Stena Recyclings verksamhet. Här arbetar vi med mottagning, lagring och behandling av farligt avfall samt med processer som exempelvis vattenrening och regenerering av avfallsolja. Verksamheten är komplex och ställer höga krav på säkerhet, kvalitet och noggrannhet i alla led.
Om rollen
Som produktionsarbetare hos oss arbetar du med hantering och behandling av farligt avfall. Rollen är praktisk och varierad, där du arbetar i olika delar av processen, såsom vattenrening, oljemottagning och hantering av lösningsmedel. Ditt arbete utgår från det material som kommer in till anläggningen, där du ansvarar för att ta emot, identifiera, provta och klassa material samt avgöra hur det ska hanteras vidare. Du arbetar både självständigt och tillsammans med ditt team för att säkerställa en säker och effektiv drift.
Exempel på arbetsuppgifter
Ta emot, identifiera, väga in och klassa inkommande material
Genomföra mottagningskontroller och bedöma materialets kvalitet
Provta material och analysera resultat i dialog med personal i labbet
Utföra kemikaliebehandling, exempelvis pH-justering och kemisk fällning
Styra och övervaka processer (t.ex. pumpar, ventiler, tankar och filter)
Hantera in- och utleveranser via bil och båt
Dokumentera avvikelser och arbeta med kvalitetssäkring i processen
Du kommer att tillhöra ett team på cirka 10 medarbetare som arbetar med liknande arbetsuppgifter. Totalt är ni cirka 25 personer på anläggningen, och du blir en del av hela teamet på filialen.
Arbetstider är måndag till fredag 07:00-16:00
Vem är du?
Du är noggrann och har en god analytisk förmåga, samtidigt som du trivs i en miljö där tempot kan variera och där förutsättningarna snabbt kan förändras. Du har ett starkt säkerhetstänk och är van att arbeta i verksamheter där hantering av kemikalier eller processer kräver hög noggrannhet.
Som person är du en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö, samtidigt som du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver ditt arbete framåt. Du är nyfiken, vill utvecklas i din roll och är öppen för förändringar och förbättringar i arbetssätt.
Kvalifikationer
Gymnasieutbildning, gärna inom naturvetenskap/kemi eller liknande
B-körkort
Erfarenhet av arbete inom industri, process, vattenrening, labb eller annan verksamhet med kemikaliehantering
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Truckkort
Erfarenhet av arbete med farligt avfall
ADR 1.3
Här får du möjlighet att utvecklas
Hos oss blir du en del av en trygg och spännande arbetsplats där säkerhet och omtanke alltid står i fokus. Du kommer till ett team på cirka tio personer inom bulkverksamheten, som tillsammans med övriga kollegor på anläggningen arbetar nära varandra och stöttar i det dagliga arbetet. Som en del av Stena Recycling får du möjlighet att utvecklas inom en större koncern, med goda utvecklingsmöjligheter och tillgång till utbildning och kompetensutveckling.
Om rekryteringsprocessen
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess och ber dig därför att inte skicka in något personligt brev. I stället får du svara på ett antal urvalsfrågor i samband med din ansökan. Om du går vidare i processen får du genomföra arbetspsykologiska tester som en del av vår helhetsbedömning. Vi tillämpar sex månaders provanställning och genomför bakgrundskontroll i slutskedet av rekryteringen.
Sista ansökningsdag är den 17 augusti. Vi kommer att påbörja urval och återkoppling efter det datumet, och på grund av semesterperioden kan återkoppling från vår sida dröja något. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig chef, Daniel Kinnstam via mailto:daniel.kinnstam@stenarecycling.se
.
Välkommen med din ansökan. Det börjar med dig – och vi lyckas tillsammans!
Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen. Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stena Recycling AB
(org.nr 556132-1752)
418 21 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9997024