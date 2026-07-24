Produktionsansvarig till Strömbacka produktionskök
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Är du redo att ta nästa steg i din kulinariska karriär och göra skillnad?
Vi söker en kreativ och ansvarstagande produktionsansvarig till Strömbackas produktionskök. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens i en verksamhet där kvalitet, utveckling och samarbete står i fokus. I rollen fungerar du som spindeln i nätet och leder, planerar samt fördelar det dagliga arbetet i nära samarbete med ditt team.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av bemanning och fördelning av personal, att balansera och prioritera samt leda det dagliga arbetet. Förbereda och organisera produktionsplaneringen för köket. Du kommer i rollen att hålla i driftsmöten, avstämningar och rapportera till enhetschef. I rollen ingår även att välkomna och introducera nya medarbetare.
Tjänsten innehåller en betydande administrativ del med fokus på planering, uppföljning och samordning samt varubeställningar och fakturahantering. Du har kundkontakt med skolans personal samt kostombudsträffar på våra äldreboenden. Du arbetar både operativt och strategiskt och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling och kvalitet.Kvalifikationer
Du har en restaurangutbildning på gymnasienivå eller annan utbildnings/yrkesbakgrund som arbetsgivaren finner lämplig. Du har kompetens rörande livsmedelshygien, har goda ledaregenskaper för att kunna engagera samt ta tillvara medarbetarnas kompetenser och idéer. Du inspirerar och skapar en kultur, där vilja, arbetsglädje och olikheter integreras på ett värdeskapande sätt. Du känner dig trygg i att fatta beslut.
Rollen ställer stora krav på samarbete, ett gott bemötande, en tydlig kommunikation. Det vill säga ett professionellt förhållningssätt och gärna vana från att leda storköksproduktion. Arbetet är varierande vilket förutsätter att du är flexibel och har ett strukturerat arbetssätt. För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift, samt goda datakunskaper. Vi ser erfarenhet från kostdatasystem och ekonomisystem samt tidigare arbetslivserfarenhet inom produktionskök och arbetsledande befattning som meriterande.
Mer om tjänsten
Tjänsten är en heltidsanställning tillsvidare, måndag-fredag, med tillträde enligt överenskommelse.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-20
Utdrag ur belastningsregistret är ett krav för anställning inom måltidsservice.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om Måltidsservice
Vi står inför många spännande utmaningar och söker dig som tar initiativ, trivs med att samarbeta och gärna delar med dig av din kunskap. Måltidsservice ansvarar för produktion och servering av offentliga måltider och arbetar utifrån kostpolitiska riktlinjer med tydliga mål. Vårt uppdrag är att skapa hälsofrämjande och näringsrika måltider – mat som är kvalitetssäkrad, välsmakande och anpassad för barn, unga och äldre.
Vi vill bidra till goda matvanor och en hållbar utveckling, med särskilt fokus på att minska matsvinnet. Måltidsservice är en del av Fastighets- och serviceförvaltningen, som även ansvarar för underhåll av kommunala byggnader och för att våra lokaler ska vara rena och trivsamma.
Strömbacka produktionskök tillagar ca 2000 portioner per dag till gymnasieskolan och vård- och omsorgsboenden varav ca 1400 portioner serveras i vår elevrestaurang. Hos oss kommer du bli en del av ett härligt arbetslag bestående av 20 personer.
Om arbetsplatsen
Fastighets- och serviceförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs merhttps://www.pitea.se/jobbaifsf
– Levande och hållbara miljöerhttps://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Bor du inte i Piteå men vill flytta hit? Då kan vi hjälpa dig!
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- Move to Piteå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
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941 85 PITEÅ Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Kommunal
Veronica Öhlund pitea.norrbotten@kommunal.se +46104429904 Jobbnummer
10010517