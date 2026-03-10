Produktionsansvarig till Långdahls
Vill du vara med och forma framtidens gruvdrift? Vi söker en engagerad och drivande Produktionsansvarig som vill leda, utveckla och skapa resultat i en verksamhet där säkerhet, hållbarhet och effektivitet står i fokus.
Om rollen
Som Produktionsansvarig för Långdahls har du det övergripande ansvaret för att leda och vidareutveckla vår produktionsverksamhet. Du säkerställer att produktionen bedrivs på ett säkert, kostnadseffektivt och miljömässigt ansvarsfullt sätt - alltid med hög kvalitet och en god arbetsmiljö i centrum.
Det här är en central och strategiskt viktig roll där du blir en nyckelperson i att driva Långdahls utveckling framåt i Garpenbergs gruvan. Arbetet bedrivs både ute i produktionen och på kontor, och tjänsten kan innebära beredskap och skiftgång beroende på driftens behov. En viktig del av ditt uppdrag är att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla våra medarbetare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa att den planerade produktionen följs och når uppsatta mål för volym, kvalitet och kostnadseffektivitet.
Leda, utveckla och implementera produktionsstrategier samt driva förbättringsarbete.
Säkerställa att lagar, föreskrifter och interna policys följs, med särskilt fokus på arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet.
Arbeta aktivt med miljöfrågor för att säkerställa en långsiktigt hållbar produktion.
Ha personalansvar för arbetsledare, inklusive rekrytering, utvecklingsarbete och arbetsmiljöansvar.
Samverka med avdelningar som teknik, underhåll och logistik för att optimera produktionsflöden.
Följa upp, analysera och rapportera produktionsdata och nyckeltal till ledningen.
Hantera incidenter, risker och avvikelser samt säkerställa att åtgärder genomförs.
Som person är du strukturerad och resultatinriktad, med ett naturligt driv att hitta lösningar och ta initiativ när det behövs. Du är kommunikativ och samarbetar väl med andra, samtidigt som du är en trygg, stabil och prestigelös ledare. Du har lätt för att behålla lugnet även i pressade situationer och skapar därmed trygghet för både teamet och verksamheten.
Vi tror att du har
Relevant teknisk eller naturvetenskaplig utbildning, gärna inom gruvteknik, industriell produktion eller motsvarande.
Erfarenhet som arbetsledare eller chef inom industri- eller gruvverksamhet och goda kunskaper inom arbetsmiljö, säkerhet och miljölagstiftning.
Erfarenhet av förbättringsarbete och processutveckling, och en trygg ledarstil med förmåga att motivera, engagera och utveckla personal.
God datorvana och erfarenhet av produktionsuppföljningssystem samt mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder dig
Hos Långdahls Logistik får du en viktig roll i ett tryggt och familjärt företag med nära samarbete med Boliden Garpenberg. Du erbjuds ett tydligt ansvar, korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka arbetssätt och utveckling i verksamheten. Här får du bidra till att forma framtidens logistik- och produktionsstöd - i en miljö präglad av engagemang, stabilitet och god laganda.
Varmt välkommen med din ansökan!
Långdahls är ett åkeriföretag baserat i Hedemora och Bergslagen, och består av flera samverkande bolag. De bedriver huvudsakligen mejeritransporter för Grådö mejeri i Mellansverige, samt logistikverksamhet i Garpenbergsgruvan åt Boliden. Bolaget startades 1988 av Elving Långdahl och har idag en stor vagnpark med ca 230 anställda.
Sedan 2015 har Långdahls varit en pålitlig partner inom lastning och transport för gruvindustrin. Vi fokuserar på att erbjuda effektiva lösningar med hänsyn till hälsa, miljö och säkerhet. Vi strävar efter att fortsätta vara ledande inom branschen genom innovation och hållbara arbetsmetoder, samtidigt som vi upprätthåller vårt engagemang för säkerhet och miljöansvar. Så ansöker du
