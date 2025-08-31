Produktionsansvarig Till Kreditverksamhet
Var med och bygg framtidens kreditbolag!
Kredlo AB befinner sig i en spännande etablerings- och tillväxtfas och söker nu en Produktionsansvarig som vill kliva rakt in i en central roll där strategi möter operativt genomförande.
Kredlo erbjuder skräddarsydda kreditlinor till små- och medelstora kreditbolag i Norden - och vi vill bli marknadens mest flexibla och innovativa partner. Rollen är perfekt för dig som älskar att kombinera analytisk skärpa med ett entreprenöriellt mindset och som drivs av att bygga något bestående.
Vad du kommer att göra
Bygga upp en robust och digitaliserad produktionsstruktur i nära samverkan med vår systemleverantör
Bevaka att betalningar, krav och avstämningar fungerar sömlöst
Ha nära kontakt med kunder och säkerställa regelefterlevnad i kreditärenden
Hantera avrop av kapital, utbetalningar och kreditutredningar
Utföra kredit- och riskanalyser och driva onboarding av kunder
Vi söker dig som
Har en gedigen erfarenhet av kreditberedning och företagsutlåning
Har erfarenhet av factoring och företagslån
Är trygg med kreditavtal och kreditsäkerheter
Har förmågan att både sätta struktur och agera snabbt i en föränderlig miljö
Är självgående, resultatinriktad och får energi av att driva förändring
Trivs i en start-up miljö med ett brett arbetsfält
Är driven och ambitiös och som trivs att arbeta såväl individuellt som i mindre team
Har akademisk bakgrund eller yrkesutbildning inom ekonomi, redovisning eller finans
Vi erbjuder
Möjligheten att forma en verksamhet under dess mest formbara fas
En nyckelposition med stort mandat och kort väg till beslut
Ett dynamiskt team där idéer snabbt omsätts i handling
En arbetsmiljö präglad av entreprenörsanda, energi och framåtlut
Plats: Kontorsplats erbjuds i Stockholm. Vi ser positivt på distansarbete.
Tillträde: Q3 2025, preliminärt september
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med inledande provanställning
