Produktionsansvarig med tekniskt fokus
Amazing Food & Ingredients Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Bjuv
2026-02-13
, Åstorp
, Helsingborg
, Klippan
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Amazing Food & Ingredients Sweden AB i Bjuv
Vill du bygga nästa nivå av vår produktion?
Om Amazing Food
Amazing Food & Ingredients Sweden AB är ett växande livsmedelsbolag med fokus på kvalitet, innovation och effektiva flöden. Vi utvecklar, producerar och paketerar livsmedelsprodukter för både egna varumärken och handelns EMV.
Vi är ett entreprenörsdrivet bolag med korta beslutsvägar, högt tempo och stark framtidstro. Vår produktion är hjärtat i verksamheten - och nu vill vi ta den till nästa nivå.
För att stärka vår organisation söker vi nu en Produktionsansvarig med tekniskt fokus som vill vara med och bygga en stabil, effektiv och framtidssäkrad produktion.
Om rollen
Som Produktionsansvarig hos oss har du det övergripande ansvaret för den dagliga produktionen - men också för att utveckla den. Du leder arbetet operativt, säkerställer leveransprecision och kvalitet, samtidigt som du driver tekniska förbättringar, optimerar maskiner och stärker våra produktionsflöden.
Vi söker inte någon som bara förvaltar - utan någon som vill förbättra, effektivisera och bygga struktur.
Ditt ansvar
Leda och ansvara för den dagliga produktionen
Produktions- och kapacitetsplanering utifrån order och leveranskrav
Personalplanering, bemanning och arbetsledning
Optimera maskinlinjer och produktionsflöden
Driva tekniska förbättringsprojekt
Arbeta med effektivisering, kapacitetsökning och minskat svinn
Säkerställa hög kvalitet och livsmedelssäkerhet
Skapa struktur, stabilitet och tydliga arbetssätt
Arbeta nära ledning, inköp och försäljning
Rollen innebär både närvaro ute i produktionen och strukturerat arbete med planering och utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som kombinerar tekniskt intresse med ledarskap.
Du är trygg, strukturerad och lösningsorienterad - och trivs med att ta ansvar.
Har erfarenhet från produktion, gärna inom livsmedel eller tillverkande industri
Har god förståelse för maskiner, teknik och produktionsprocesser
Har arbetat med produktions- och personalplanering
Är van att driva förbättringsarbete
Är en närvarande och tydlig ledare
Trivs i en dynamisk miljö där du får stort eget ansvar
Formell utbildning är meriterande, men vi värderar erfarenhet, driv och personlighet högst.
Vi erbjuder
En central roll i ett växande och entreprenörsdrivet bolag
Stort mandat och möjlighet att påverka
Korta beslutsvägar
En tekniskt intressant produktionsmiljö
Konkurrenskraftiga villkor
Möjlighet att vara med och bygga långsiktig struktur och effektivitet
Om du vill vara med och utveckla en produktion som kombinerar kvalitet, teknik och entreprenörskap - då vill vi gärna höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: work@amazingfood.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionsansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amazing Food & Ingredients Sweden AB
(org.nr 559480-3719)
Billesholmsvägen 4 (visa karta
)
267 40 BJUV Jobbnummer
9740220