Produktionsansvarig
Lyckes Produktionsverktyg AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2026-03-24
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lyckes Produktionsverktyg AB i Karlskoga
Om tjänstenDina arbetsuppgifter
Som produktionsansvarig hos oss blir du en nyckelperson i verksamheten med ett övergripande ansvar för den dagliga produktionen. Din huvudsakliga uppgift är att leda, planera och utveckla produktionen för att säkerställa effektiva flöden, hög kvalitet och god leveransprecision.
Du arbetar nära produktionen och säkerställer att verksamheten drivs på ett strukturerat, effektivt och kvalitetssäkrat sätt.
I rollen kommer du bland annat att:
Planera, leda och följa upp den dagliga produktionen
Ansvara för produktionsplanering och resursfördelning
Säkerställa kvalitet, leveransprecision och effektivitet
Driva förbättringsarbete och utveckla produktionsprocesser
Leda och stötta produktionspersonal
Samverka med försäljning, inköp, produktionsteknik och ledning Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse och trivs i en ledande roll inom produktion. Du ska kunna läsa och skriva på svenska.
Vi tror att du har:
Erfarenhet från tillverkningsindustri eller produktion
Erfarenhet av arbetsledning eller produktionsansvar
God teknisk förståelse
Förmåga att planera, strukturera och prioritera
God kommunikativ förmåga och ledarskap
Meriterande är:
Erfarenhet av mekanisk bearbetning
Erfarenhet av affärssystemet Monitor G5 Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och har en god ledarskapsförmåga. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, driva utveckling och arbeta nära både människor och teknik.
Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina uppgifter och har förmågan att skapa engagemang i teamet. Din vilja att förbättra gör att du kontinuerligt utvecklar både arbetssätt och processer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vilka är vi?
Lyckes Produktionsverktyg AB är en mekanisk verkstad i Karlskoga sedan 1942. Vi arbetar med skärande bearbetning och montering och har en bred maskinpark där vi hanterar allt från små detaljer till stora komponenter upp till 8 meter och 10 ton.
Tillverkningen sker i arborrverk, fräsmaskiner, svarvar och slipmaskiner.
Vi är ett växande företag där vi strävar efter hög kvalitet, effektivitet och långsiktiga kundrelationer. Hos oss får du arbeta i en organisation där engagemang, tekniskt kunnande och samarbete står i centrum.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: ansokan@lyckespv.se
Vid frågor om tjänsten, kontakta platschef Stefan Liljeberg på 0586-635 58. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: stefan@lyckespv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lyckes Produktionsverktyg AB
(org.nr 556556-8895)
Maskinvägen 20 (visa karta
)
691 37 KARLSKOGA Arbetsplats
Lyckes Produktionsverktyg AB Jobbnummer
9817408