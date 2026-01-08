Produktionsansvarig
Unik Resurs I Sverige AB / Chefsjobb / Nybro Visa alla chefsjobb i Nybro
2026-01-08
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unik Resurs I Sverige AB i Nybro
, Emmaboda
, Kalmar
, Mörbylånga
, Torsås
eller i hela Sverige
Företagspresentation Lockas du av att bygga upp och utveckla en produktion från grunden och vara en del av en ambitiös tillväxtresa? Hos SPIRAC MFG i Nybro får du ett helhetsansvar för produktionen i en växande internationell koncern, där du blir en nyckelperson i att skapa struktur, stabilitet och ett arbetssätt som håller när verksamheten växer.
SPIRAC MFG AB i Nybro är en del av en internationell koncern som levererar kundanpassade lösningar för hantering av fasta material inom avlopps- och återvinningsindustrin. Produktionsfabriken i Sverige har nyligen flyttat från Öland till Nybro och står inför en ambitiös tillväxtresa. Koncernen har siktet inställt på fortsatt expansion där Sverige förväntas driva en betydande del av utvecklingen. Som produktionsansvarig för enheten i Nybro får du en central och strategiskt viktig roll.
Läs gärna mer om oss på: www.spirac.com
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Som Produktionsansvarig har du ett tydligt helhetsansvar för att skapa struktur, framförhållning och stabilitet i en kundorder- och projektstyrd produktion. Ditt uppdrag är att säkerställa att produktionen planeras, genomförs och följs upp på ett sätt som gör verksamheten förutsägbar både på kort och lång sikt.
Du ansvarar för produktionsplanering utifrån orderläge, kapacitet och resurser samt för att uppföljning sker så att avvikelser fångas i tid. Ledarskapet är operativt och närvarande - du är ofta ute i produktionen, följer flödena, identifierar hinder och driver förbättringar tillsammans med teamet.
Arbetsuppgifter:
• Övergripande ansvar för produktionsplanering, kapacitetsstyrning och leveranssäkring
• Driva förbättringsarbete (Lean, flöden, arbetssätt, standarder och rutiner)
• Optimera resursutnyttjande, effektivitet och kvalitet i en projektstyrd produktion
• Säkerställa uppföljning av tider, kostnader och kapacitet kopplat till kundorder/projekt
• Personalansvar och ett närvarande, coachande ledarskap på golvet
• Nära samarbete med inköp, sälj och övriga funktioner för att skapa tydliga prioriteringar och realistiska planer
• Bidra i arbetet med att utveckla struktur och skapa ett mindre ad hoc-styrt arbetssätt
Din profil För att lyckas i rollen behöver du vara en trygg och erfaren ledare som får människor att vilja följa, samtidigt som du är tydlig med riktning, prioriteringar och förväntningar. Du trivs i en verksamhet där du behöver skapa ordning, tempo och stabilitet och där förbättringar görs stegvis, nära produktionens vardag.
Du kommunicerar tydligt och förtroendeskapande med olika roller i organisationen och skapar engagemang genom ditt ledarskap. Med stark planeringsförmåga och resultatfokus arbetar du strukturerat mot gemensamma mål. Du har en affärsmässig helhetssyn, tar initiativ till förbättringar och driver förändringar som bidrar till både effektivitet och långsiktig lönsamhet.
För att lyckas i rollen krävs:
• Eftergymnasial teknisk utbildning (YH/högskola) eller mångårig arbetserfarenhet inom relevant område
• Minst 5 års relevant erfarenhet inom tillverkande industri/mekanisk verkstad - kundorderstyrd verksamhet
• Erfarenhet av ledarskap
• Tidigare arbete enligt LEAN principer
• Kompetens inom daglig styrning, mätetal och produktionsplanerig
• Förmåga att förstå företags- och personalkostnader samt kalkyler
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Goda kunskaper inom Microsoft 365
• Förståelse för ritningsläsning
Ansök redan idag!
Ansökan
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Jessica Sjösteen och nås på 0735781507 eller på jessica.sjosteen@unikresurs.se
Väl mött!
Unik Resurs
Välkommen till Unik Resurs!
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
Relaterade taggar: #LI-Onsite Ersättning
Individuell Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
(org.nr 556052-5833) Kontakt
Jessica Sjösteen 0735781507 Jobbnummer
9674765