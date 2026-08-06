Produktionsamordnare till Arvidsjaur
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2026-08-06
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Om Befattningen
Försvarsmaktens Logistik – FM LOG söker en Produktionsamordnare till Arvidsjaur.
Är du redo att vara med från start och aktivt forma hur en ny, växande verksamhet inom försvarsmaktens logistik byggs upp? Här får du möjlighet att påverka rutiner, processer och arbetssätt i en dynamisk miljö där ditt bidrag gör skillnad för hela Sveriges försvarsförmåga.
Vi söker nu en produktionssamordnare till en liten men expanderande enhet inom FMLOG (Försvarsmaktens Logistik). Enheten står inför en kraftig tillväxt kommande åren, vilket innebär att du kommer in i ett skede där du kan vara med och bygga strukturer, flöden och samordning från grunden. Rollen är central för att säkerställa effektiv materialhantering och stöd till verksamheten i en robust och framtidssäkrad logistikorganisation.
Det här erbjuder vi dig
• Ett viktigt och meningsfullt uppdrag, på riktigt.
• Goda möjligheter till kompetensutveckling
• Ett härligt arbetslag där hög trivsel och god arbetsmiljö prioriteras
• Träning på arbetstid (3h/vecka)
• Flexibla arbetstider vilket möjliggör bra balans mellan arbete och fritid.
Om rollen
Som produktionssamordnare spelar du en nyckelroll i att säkerställa effektiv förrådshantering och stödja både dagliga operationer och långsiktiga strategier. Rollen erbjuder en strategisk mix av operativt arbete och strategisk utveckling, där du får möjlighet att driva förbättringar och bidra till en robust försvarslogistik.
Dina huvudsakliga uppgifter
• Identifiera, planera och genomföra förbättringsprojekt inom lagerverksamheten – Från ide till genomförande, dokumentation och uppföljning.
-Stödja avdelningen med styrning och uppföljning för att skapa den struktur som krävs för att hantera material enligt fastställda krav.
- Sammanhålla, analysera och leda arbetet kring stabsordrar.
-Analysera avdelningens resursbehov, förbereda underlag samt inventera och följa upp inköp och investeringar.
Kvalifikationer
• Universitets-högskoleexamen (eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdig)
- God administrativ förmåga och goda kunskaper i officepaketet
-B-Körkort för manuell växellåda
- Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
• Vi ser gärna att du har flerårig arbetslivserfarenhet av befattning inom lagerdrift. Exempelvis arbetsledare, projektledare, chef eller vad arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Erfarenhet av att arbeta i Försvarsmaktens stödsystem, Exempelvis LIFT eller PRIO
-Erfarenhet av arbete inom försvarsmaktens Logistikfunktion
Vi söker dig som
• Trivs med att arbeta operativt och strategiskt i en föränderlig miljö
- Har god administrativ förmåga och gärna erfarenhet av att driva förändringsarbete
- Är analytisk, strukturerad och engagerad i att stödja teamet mot gemensamma mål.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper
Upplysningar om befattningen
Anställningen utgör en civil tillsvidaretjänst på heltid. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd inom försvarsmakten.
Försvarsmakten växer och hos oss får du arbeta i en stimulerande och föränderlig miljö. Vi erbjuder möjlighet till personlig utveckling och gott samarbete med lokala och regionala kollegor. Välkommen att söka till oss och bli del av ett team som verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2026-08-06Kontakt
Maria Stoltz (nås via växeln, 0589-40400)
Fackliga Företrädare
Ola Andersson SEKO
Pernilla Kjellgren SACO
Håkan Antonsson Så ansöker du
Välkommen skicka in din ansökan senast 2026-08-27
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
933 82 ARVIDSJAUR Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10023757