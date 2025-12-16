Produktionsadministratör till växande verksamhet
Vår kund söker en driven produktionsadministratör till en ny avdelning som står inför en spännande expansion. Här får du chansen att vara med och forma framtiden, bygga ramar och etablera rutiner i en dynamisk miljö där din insats verkligen gör skillnad.
OM TJÄNSTEN
Som produktionsadministratör blir du en central del av verksamheten och en viktig länk mellan drift, logistik och administration. Du ansvarar för att säkerställa korrekta vägningar, tydlig dokumentation och smidiga materialflöden.
Rollen innebär att arbeta i en miljö där rutiner fortsatt utvecklas, vilket ger dig goda möjligheter att påverka arbetssätt och bidra till ett effektivt och professionellt flöde i den dagliga driften. Med din struktur och servicekänsla skapar du ordning och stabilitet i en verksamhet som är i förändring.
Arbetet sker på plats hos kunden i Halmstad och inleds som konsult via oss på Academic Work, med goda möjligheter till anställning hos kundföretaget på sikt.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att vara den sammanhållande länken i en dynamisk miljö, med fokus på administrativ hantering, logistikflöden och systemstöd för att säkerställa effektiv drift.
Arbetsuppgifter som kan förekomma är följande:
• Vägning av in- och utgående lastbilar
• Samordna produktion, mottagare och transportörer för löpande planering av in- och utleveranser
• Uppföljning av materialets kvalitet och reklamationer för att säkerställa korrekt fakturering
• Hantera och rapportera uppföljning och statistik
• Löpande hantera uppgifter för att säkerställa korrekt bokslut genom kontroll av att mottagna vikter är registrerade och att ordrar är rätt prissatta
VI SÖKER DIG SOM
• Besitter en godkänd eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller logistik, där ekonomi är meriterande
• Har god kommunikationsförmåga där flytande svenska är ett krav
• Har en god förmåga att ta initiativ och lösa problem
• Är strukturerad och organiserad
• Besitter förmåga att hantera siffror & har en god logisk analytisk förmåga
• Har grundläggande kunskap inom administration
• Har en god data & systemvana
Det är meriterande om du har
• Kunskap om materialdeklarationer
• Erfarenhet av besiktningstidplaner
• Har ett tekniskt intresse för återvinningsbranschen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
