Produktionsadministratör till Saab i Muskö
2025-09-05
Vi söker nu en noggrann och serviceinriktad Produktionsadministratör till Saab i Muskö. En spännande möjlighet för dig som vill kombinera administrativt arbete med IT-relaterat stöd i ett ledande försvars- och säkerhetsföretag.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med en anställning på minst 6 månader med goda möjligheter till förlängning. Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan därför bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Som produktionsadministratör hos Saab ansvarar du för att ge brett administrativt stöd till dina kollegor. Du ansvarar för bland annat dokumenthantering, kontorsförråd, bokning av lokaler, hantering och inpassering av besökare såväl som enklare IT-stöd i kontorsmiljön. Du kommer exempelvis arbeta med IT-relaterade frågor med stöd från IT-service, så som uppstart av datorer och programmering av ID-kort. Rollen innebär att du är en viktig länk i att säkerställa både ordning, service och smidiga processer för verksamheten där Excel är ett av dina främsta arbetsverktyg för att uppnå god struktur.
Vem är du?
Vi söker dig med minst några års erfarenhet av liknande administrativa roller. Du har goda kunskaper i Officepaketet och har ett intresse för eller erfarenhet av IT. Som person är du strukturerad, ordningsam och lösningsorienterad med förmåga att hantera flera uppgifter parallellt. Din förmåga att skapa struktur och bidra med servicekänsla gör dig till en nyckelperson i teamet.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
