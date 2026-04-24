Produktionsadministratör
OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB / Administratörsjobb / Örnsköldsvik
2026-04-24
Vi ser ett växande behov av administrativ kompetens och söker nu en strukturerad och självgående administratör. Rollen innebär stöd i produktionsrelaterade och administrativa uppgifter och är en viktig del i att säkerställa ett effektivt arbetssätt i verksamheten. Rollen passar dig som trivs i en dynamisk miljö med många kontaktytor och som trivs i stödfunktion
Om rollen
Rollen innebär att stötta produktionen i det dagliga arbetet genom att minska köer, backlogg och felloggar. Fokus ligger på struktur, uppföljning och samarbete för att säkerställa ett smidigt produktionsflöde. Beroende på din erfarenhet och bakgrund kan både rollens titel och ansvar variera, från en mer administrativ och operativ roll till en mer koordinerande och analytisk funktion. Rollen ligger i gränslandet mellan planering och logistik och kräver både stark administrativ förmåga och ett analytiskt tankesätt.
Om dig
Vi söker dig som är kommunikativ och trivs i en samordnande och drivande roll. Du har förmåga att planera, strukturera och följa upp arbete på ett organiserat sätt.
Du är trygg i digitala miljöer, har god systemvana och antingen teknisk erfarenhet eller ett tydligt tekniskt intresse. Vidare har du grundläggande kunskaper i Microsoft Office-paketet.Publiceringsdatum2026-04-24Kvalifikationer
Erfarenhet från produktion eller produktionsteknisk verksamhet
Förståelse för produktions- eller produktnära flöden
Erfarenhet av SAP eller liknande affärssystem
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
God datorvana och mycket goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel
Har svenskt medborgarskap
Din ansökan
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och få veta mer om vem du är och vilken kompetens du kan bidra med. För att vi på bästa sätt ska kunna bedöma din profil är det viktigt att du ansöker med både CV och personligt/motivations brev. Du skickar dina handlingar via vår hemsida OnePartnerGroup.se och vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Går du vidare i processen kommer vi att kontakta dig på telefon följt av intervju, referenstagning och bakrundskontroll. Inför en eventuell anställning kommer även säkerhetssamtal och drogtest att genomföras.
I denna process jobbar vi med löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Konsultchef Amanda Domeij, amanda.domeij@onepartnergroup.se
När du blir en del av oss
Denna tjänst innebär att du blir anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och friskvårdsbidrag.
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning med lokal förankring på ett 50-tal orter från Malmö i söder till Kalix i Norr.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB
https://www.onepartnergroup.se/
891 33 ÖRNSKÖLDSVIK
OnePartnerGroup Kontakt
Konsultchef
Amanda Domeij amanda.domeij@onepartnergroup.se +46705581477 Jobbnummer
