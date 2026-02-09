Produktions- och Lagermedarbetare
Har du hög arbetsmoral, är noggrann och effektiv?
Det är initialt ett långtidsvikariat på ca 12 månader med start i augusti 2026, men med stora möjligheter till en tillsvidareanställning. I tillverkningen och lager & logistik är du och respektive team en kritisk länk i företagets arbete att leverera rätt produkter med hög kvalitet till nöjda kunder i rätt tid. Som Produktions- och lagermedarbetare är ditt främsta fokus att tillverka kundanpassade gummiprodukter med hjälp av stansar, CNC-maskiner och manuellt arbete, samt packa och skicka produkter på det mest effektiva sättet. Att hålla ordning och reda på verktyg och lager är också en viktig del i arbetet
Vem du är
Du är en person som har hög arbetsmoral, är prestigelös, effektiv och noggrann, praktiskt- och tekniskt lagd samt har en vilja att ta ansvar och lära dig saker. Du tycker det är roligt med, eller gärna vill lära dig, lager & logistikfrågor, att hantera stansmaskiner, tejpmaskin, skärmaskin, CAD:a och CNC-maskiner, så som vattenskärning. Att vara fysiskt stark är till fördel i denna roll då det förekommer tunga lyft.
Har du erfarenhet av tillverkning, CNC-maskiner eller CAD kommer det att vara en fördel, men vi lägger stor värdering i personliga egenskaper. Vi värderar hög arbetsmoral, lojalitet och stort engagemang, samt att våra medarbetare lägger ett stort värde i att arbeta tillsammans och har en vilja och förmåga att lära sig själva och genom varandra.
Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av produktionsarbete är ett plus, men inte ett krav
Truckkort är ett plus, men inget krav
Talar och skriver på svenska obehindrat
Engagemang, noggrannhet, nyfikenhet, god samarbetsförmåga och vilja att lära och utvecklas
Gott humör
Ditt nya företag
Kuntze & Co är ett litet och spännande företag, med korta beslutsvägar där mycket kan hända snabbt. Vi är och vill fortsätta vara en naturlig samarbetspartner för företag inom bygg- och industrisektorn men även mot privatpersoner. Vi erbjuder snabba leveranser av främst högkvalitativa gummiprodukter. Förutom ett stort utbud av lagerförda gummidetaljer så är en stor del av vår försäljning kundspecifika produkter till företag. Dessa produkter tillverkar vi i vår egen produktion här i huset.
Välkommen med din ansökan redan idag! Mejla CV och personligt brev till; rekrytering@kuntze.se
märk ansökan "Produktions- och Lagermedarbetare" Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: rekrytering@kuntze.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktions- och Lagerarbetare".
Detta är ett heltidsjobb.
Kuntze & Co AB (org.nr 556033-2628), http://www.kuntze.se
Västbergavägen 19
)
126 30 HÄGERSTEN
