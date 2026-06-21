Produktions- och Lagerarbetare
Elips AB / Maskiningenjörsjobb / Trollhättan Visa alla maskiningenjörsjobb i Trollhättan
2026-06-21
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Platsannons – Produktions- och Lagerarbetare till Elips AB
Elips AB är ett fåmansföretag där vi arbetar nära varandra och producerar produkter åt våra samarbetspartners. Vi är ett tight team där personkemi, flexibilitet och ansvarstagande är avgörande för att vardagen ska fungera. Nu söker vi en ny kollega som vill vara en del av vår fortsatta utveckling.
Om rollen • Produktion av våra samarbetspartners produkter • Lagerhantering och orderplock • Packning och förberedelse av leveranser • Lossning och lastning av gods med truck • Enklare datoruppgifter såsom registrering, etikettering och orderhantering
Krav • Truckkort eller dokumenterad erfarenhet av truckkörning • B-körkort • Grundläggande datorvana • God fysik och vilja att arbeta praktiskt • Förmåga att arbeta både i team och självständigt
Meriterande • BE-körkort • Erfarenhet av produktion eller lagerarbete Vem söker vi? • Trivs i ett litet team där alla hjälper varandra • Har god personkemi och bidrar till en positiv arbetsmiljö • Är flexibel och kan växla mellan olika arbetsuppgifter • Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad Vi erbjuder • En familjär arbetsplats med korta beslutsvägar • Möjlighet att påverka och utvecklas i rollen • Ett engagerat team som värdesätter samarbete, humor och arbetsglädje
Ansökan Skicka din ansökan och en kort presentation av dig själv till: E-postadress: elipsab@gmail.com
Telefon: Björn Schärberg – 0739-509387 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
E-post: elipsab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elips AB
(org.nr 556648-9042)
Gärdhem, Jönsberg (visa karta
)
461 92 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Elips AB Jobbnummer
9971615