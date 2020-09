Produktions/Lagermedarbetare - B3 Personal AB - Övriga jobb i Stockholm

B3 Personal AB / Övriga jobb / Stockholm2020-09-012020-09-01B3 Personal är ett bemannings- och rekryteringsföretag beläget i Stockholm men med verksamhet runt om i landet. Vi vänder oss till dig som är engagerad och har hög arbetsmoral. Oavsett var i karriären du befinner dig vill vi hjälpa dig ta nästa steg! I samarbete med Allåtervinning söker vi en produktionsmedarbetare. Uppdraget är en så kallad hyrrekrytering, vilket innebär att du till en början kommer vara anställd av B3 Personal för att sedan gå över till kund.Allåtervinning är specialister inom metall och har tre anläggningar i Stockholm placerade i Spånga, Bromma och Högdalen. Allåtervinning har varit verksamma inom branschen sedan 1980 och är sedan 2017 en del av Veolia. Styrkan hos Allåtervinning ligger i deras långa branscherfarenhet och deras familjära företagsstämning både mellan medarbetare och kunder.Vi söker nu en driven och engagerad medarbetare som vill bli del av vårt team för arbete inom produktion och lager.Arbetsplatsen ligger i Spånga men arbete kan även förekomma i Bromma.Arbetet innebär bland annat:Mottagning och sortering av godsFörsäljning av material och kassatjänstKundtjänst via telefonVi tror att du är en social och service-minded person med mycket eget driv. I rollen behöver du trivas med varierande arbetsuppgifter och du är inte rädd för att göra grovjobb. Vi söker en lösningsorienterad person med en positiv inställning.Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna i denna rekrytering då hela företaget vill bidra till en positiv stämning på jobbet.KravGoda kunskaper i svenska språketMeriterandeTruckkortErfarenhet av liknande uppgifterDu erbjuds100% tjänst (med 6 månaders tillämpad provanställning)Arbetstid 7-16Månadslön enligt ÖKEn härlig arbetsplats med toppen kollegorDenna rekrytering sköts av B3P i samarbete med kund, alla ansökningar hänvisas därav till B3P. B3P arbetar med ett löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan omgående.Skicka in CV och personligt brev till B3 Personal på www.b3p.se. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att maila alexander@b3p.se . Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV:n via mail, endast frågor.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare med 6 månaders provanställningEnligt ökSista dag att ansöka är 2020-09-30B3 Personal AB5341803