Produktion av designade metallprodukter
2025-11-13
Vi arbetar med att tillverka olika metallprodukter främst till restauranger. Vi tillverkar designade lampor, soffor, hyllor och andra dekorationer. Vi arbetar också med en hel del specialdesignade produkter för restaurangkök, främst i rostfritt stål.
Vi letar efter någon som är van vid manuellt arbete men också är kreativ och har ett öga för design.
Du behöver kunna svetsa och forma olika metaller såsom rostfritt stål, mässing, aluminium, koppar, och järn.
Vår produktion är i Tornby i Linköping.
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: info@metalldesign.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JOBB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk metalldesign AB
(org.nr 559015-6567)
581 13 LINKÖPING Jobbnummer
9604267