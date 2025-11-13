Produktion av designade metallprodukter

Svensk metalldesign AB / Montörsjobb / Linköping
2025-11-13


Vi arbetar med att tillverka olika metallprodukter främst till restauranger. Vi tillverkar designade lampor, soffor, hyllor och andra dekorationer. Vi arbetar också med en hel del specialdesignade produkter för restaurangkök, främst i rostfritt stål.
Vi letar efter någon som är van vid manuellt arbete men också är kreativ och har ett öga för design.
Du behöver kunna svetsa och forma olika metaller såsom rostfritt stål, mässing, aluminium, koppar, och järn.
Vår produktion är i Tornby i Linköping.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: info@metalldesign.se

Svensk metalldesign AB (org.nr 559015-6567)
581 13  LINKÖPING

9604267

