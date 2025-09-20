Produktingenjör för reservels- och produktdata
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-09-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vi söker en Parts Data Management Operator som trivs i internationella miljöer och vill ha en nyckelroll i att säkra datakvalitet för tekniska produkter och reservdelar. Här får du kombinera teknisk kompetens med strukturerat arbete i globala system.
OM TJÄNSTEN
Kunden bygger upp ett nytt arbetssätt för komponenthantering och databaser och behöver utöka sitt team med en operativ resurs för att hantera artikeldata i samband med att de går live med ett nytt system.
Arbetet innebär nära samarbete med ingenjörer, designers, inköp, supply chain och reservdelsförvaltning. Du blir en nyckelperson i att bygga en robust databas som stödjer både interna processer och våra kunders behov.
Du erbjuds ett arbete i en global organisation som utvecklar lösningar för den marina industrin. Du blir en del av ett kunnigt team och har möjlighet att påverka arbetet med datakvalitet och standarder.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-20Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att vara avgörande för att upprätthålla hög datakvalitet och struktur för artikeldata. Du kommer att arbeta med att bearbeta nya inlägg, kontrollera standarder och säkerställa databasharmoni, samt stödja andra avdelningar med din expertis inom datahantering.
• Ansvara för dataunderhåll av utvalda lagervaror
• Kontrollera nya artiklar mot gällande standarder
• Jämföra med befintlig data för att identifiera dubbletter och harmonisera databasen.
• Hantera komponenter, standarder och tillhörande dokumentation
• Delta i processen för ändringshantering (Engineering Change Management)
• Självständigt hantera förfrågningar och kommunicera med andra avdelningar, främst ingenjörer
• Stödja dataunderhåll i relevanta system (SAP och ARAS)
• Samla in data för månadsrapportering
VI SÖKER DIG SOM
• Har en teknisk utbildning inom maskinteknik, produktionteknik, industriell ekonomi eller motsvarande
• Har erfarenhet av att arbeta med artikelregister, reservdelar eller produktdata
• Har vana av ERP-system (SAP är meriterande) och gärna erfarenhet av PLM-system
• Har grundläggande förståelse för CAD och teknisk dokumentation
• Grundläggande kunskap om databashantering och datakvalitet
• Erfarenhet av att arbeta i system som SAP eller ARAS
• Talar obehindrad engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• God förmåga att hantera och strukturera data.
• Avancerad noggrannhet och detaljorientering
• God kommunikationsförmåga, både skriftligt och muntligt
Slutligen har är du analytisk, strukturerad och noggrann, med förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du trivs i en internationell miljö, tar ansvar för datakvalitet och gillar att driva förbättringar.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114655". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9518644