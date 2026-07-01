Produktförvaltare till IT-avdelningen
Sveriges Domstolar, IT-avdelningen / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-07-01
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Som medarbetare på Domstolsverket bidrar du till ett samhällsviktigt uppdrag att utveckla och stödja hela Sveriges Domstolar som består av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med cirka 7 600 medarbetare. På Domstolsverket arbetar omkring 400 medarbetare där huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.
Hos oss erbjuds du en trygg anställning i en stabil organisation, där tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap är en självklar del av vardagen. Vi strävar efter att vara en jämställd arbetsplats där människor trivs och känner sig sedda. Här får du meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en modern och trivsam miljö, och möjligheten att göra skillnad, varje dag.
2 plats(er).
Har du erfarenhet av att förvalta produkter, system och digitala tjänster i en komplex IT‐miljö? Vill du vara med och utveckla lösningar som bidrar till ett effektivt och modernt domstolsväsende? Då kan du vara den vi söker.
Vad innebär arbetet?
Som produktförvaltare på IT‐avdelningen blir du en del av ett team med flera erfarna produktförvaltare. Tillsammans ansvarar ni för förvaltning, support och vidareutveckling av centrala digitala tjänster och plattformar som används i hela organisationen. Rollen handlar om att säkerställa att våra tjänster är stabila, säkra och ändamålsenliga – både idag och i framtiden.
Teamet levererar och förvaltar tjänster inom digital arbetsplats, mötes- och samarbetsplattformar, supportlösningar, AI‐stöd och andra viktiga IT‐områden. En viktig del av arbetet är att agera brygga mellan verksamhet, teknik och leverantörer — både i den dagliga förvaltningen och vid förändringar, felsökning, förbättringar och livscykelhantering.
Exempel på arbetsuppgifter
Hantera och analysera supportärenden inom teamets tjänsteområden.
Vara kontaktperson gentemot leverantörer vid incidenter, problem, beställningar och förändringar.
Säkerställa att tjänsterna är tillgängliga, säkra och uppdaterade.
Delta i felsökning, rotorsaksanalyser och problemlösning.
Bidra till förbättringar, automatisering och effektivisering av tjänsterna.
Förvalta dokumentation, rutiner och kunskapsartiklar.
Stötta verksamheten vid användning, förändringar och införande av nya funktioner.
Delta i planering av livscykel, uppgraderingar, avveckling eller övergång till nya lösningar.
Säkerställa att tjänsterna följer interna krav på säkerhet, efterlevnad och informationshantering.
Vem söker vi?
Vi söker 1-2 kollegor som har ett par års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att arbeta med system- och produktförvaltning i större IT‐miljöer. Du trivs i en roll där du fungerar som en länk mellan verksamhet, IT och externa leverantörer, och du har ett tydligt serviceperspektiv i allt du gör. Du kan möta både tekniker och verksamhetsrepresentanter på ett förtroendeskapande sätt och har lätt för att samarbeta. Du är analytisk och metodisk, med förmåga att felsöka och förstå problem i komplexa miljöer där flera system, leverantörer och beroenden samverkar. Du arbetar strukturerat och tar ansvar för att driva ärenden från identifierat behov till genomförd och dokumenterad lösning.
Eftersom vi står inför flera spännande förändringar söker vi dig som är nyfiken, lärande och motiverad av att utvecklas och ta dig an nya utmaningar.Publiceringsdatum2026-07-01Kompetenser
Gymnasieutbildning eller motsvarande
God förmåga att läsa och förstå teknisk dokumentation på engelska
Erfarenhet av arbete med supportplattform
Erfarenhet av arbete med teknisk support inom IT
Erfarenhet av ärendehantering och förståelse för ITSM-processer
Vana av att samverka med interna parter och leverantörer
Svenska obehindrat i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med publika AI-tjänster
Erfarenhet av arbete med kommunikationsplattformar
Förmåga att förstå script, automationer och integrationer
Erfarenhet av agilt arbetssätt
Vi erbjuder dig
Hos Domstolsverket får du arbeta med IT i ett sammanhang där din kompetens tas på allvar och där det finns förutsättningar att utvecklas, både i din nuvarande roll och vidare över tid. IT‐avdelningen är en central del av vår digitala utveckling och här arbetar du med lösningar som är långsiktiga, samhällsviktiga och tekniskt krävande. Du får möjlighet att fördjupa dig inom ditt specialistområde, bredda din kompetens eller ta nästa steg i din yrkesroll, i takt med verksamhetens behov och dina egna ambitioner.
Vilka är vi?
Domstolsverkets IT‐avdelning består av närmare 120 medarbetare och är en nyckelaktör i digitaliseringen av alla delar inom Sveriges Domstolar. Vi utvecklar, förvaltar och stöttar IT‐lösningar för cirka 7 600 användare, ett uppdrag som ställer höga krav på kvalitet, säkerhet och stabilitet. För oss handlar digitalisering inte bara om teknik, utan om att skapa hållbara lösningar som fungerar över tid och som bidrar till rättssäkerhet, demokrati och förtroende i samhället. Besök oss gärna på IT-jobb på Domstolsverket - Domstolsverket och läs mer om hur det är att jobba hos oss.Övrig information
Placeringsort Jönköping. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbete på distans kan överenskommas upp till två dagar per vecka och bestäms med närmaste chef.
För att bli aktuell för anställningen krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Några av våra befattningar kräver säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas. Detta innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) i förekommande fall kommer att genomföras. Om det är aktuellt för den anställning du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Hos oss tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning. Vill du veta mer om hur vi arbetar med lön och se aktuella löneintervall för olika befattningar, kan du läsa mer på vår externa webbplats: Jobba hos oss – förmåner och villkor – lön.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DOV 2026/760". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
551 81 JÖNKÖPING Arbetsplats
Sveriges Domstolar, IT-avdelningen Kontakt
facklig företrädare, Saco-S
Anna Kronander 0731-403844 Jobbnummer
9987493