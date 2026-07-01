Produktchef till Mycronic PCB Assembly Solutions
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-07-01
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Mycronic är ett globalt högteknologiskt företag som i över 50 år har varit med och drivit elektronikindustrin framåt. Vi fortsätter att växa och stötta kunder inom allt fler branscher och det vi gör formar teknologier som präglar framtidens samhälle, hur vi lever våra liv idag – och imorgon. Nu söker vi fler som vill vara med och stärka våra engagerade och drivna team, som befinner sig i teknikens framkant. Hos oss arbetar du i en öppen, flexibel och samarbetande miljö där du får jobba nära ledande experter och ta dig an utmanande projekt som gör idéer till verklighet och får morgondagens elektronik att komma till liv. Välkommen till Mycronic! Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Mycronic utvecklar och tillverkar avancerade lösningar för produktion inom elektronik- och displaytillverkning. Inom en av våra fyra divisioner, PCB Assembly Solutions, erbjuder vi utrustning och programvara för elektronikproduktion, såväl fristående maskiner som kompletta produktionslösningar. Våra kunder verkar vanligtvis i produktionsmiljöer med ett stort produktutbud med små till medelstora produktionsserier.
Som produktchef blir du en del av ett team om fem personer och du rapporterar till Head of Product Management. Du kommer arbeta nära kollegor inom marknadsföring, sälj, forskning och utveckling (R&D), produktion, supply chain, kundservice, applikationsteknik och ekonomi. Rollen innebär även regelbunden kontakt med kunder, leverantörer och distributörer. Tjänsten är placerad i Kista, där Mycronic har både kontor och produktion under samma tak.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att jobba i en bred strategisk och operativ roll där du har det övergripande ansvaret för en av Mycronics produkter inom divisionen PCB Assembly Solutions. Du ansvarar för att utveckla produktens långsiktiga tillväxt, lönsamhet och marknadsposition genom att identifiera affärsmöjligheter, utveckla produktstrategin och omsätta kund- och marknadsinsikter till en tydlig produktroadmap.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Definiera produktstrategin, affärsplaner och den långsiktiga utvecklingen av produktportföljen.
Äga och driva produktens roadmap samt prioritera utvecklingsinitiativ utifrån marknadstrender och kundernas behov.
Säkerställa den långsiktiga lönsamheten och affärsresultaten genom kontinuerlig uppföljning av produktens prestation, marknadsposition och relevanta nyckeltal.
Leda produktens hela livscykel – från koncept och utveckling till lansering, kontinuerlig vidareutveckling och end-of-life.
Samordna arbetet mellan olika funktioner för att säkerställa tydliga prioriteringar, välgrundade beslut och ett effektivt genomförande av produktstrategin och utvecklingsplanen.
Driva go-to-market-aktiviteter samt stötta sälj- och marknadsorganisationen med produktpositionering, kundinsikter och konkurrensanalyser.
Vi söker dig som
Vi söker dig som kombinerar ett starkt affärsmässigt driv med en god teknisk förståelse och som tar ett tydligt ägarskap för ditt ansvarsområde. Du är strategisk, resultatorienterad och duktig på att omsätta kundbehov till värdeskapande produkt- och affärsbeslut. Du trivs att samarbeta tvärfunktionellt, kommunicerar tydligt och bygger förtroende såväl internt som externt.
Vidare har du:
En högskole- eller civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi, maskinteknik, elektroteknik, datateknik eller liknande.
Flerårig erfarenhet av produktledning, projektledning eller en liknande tvärfunktionell roll.
Erfarenhet av att arbeta i eller nära produktteam, med dokumenterad förmåga att omsätta kund- och marknadsinsikter till konkreta beslut.
Mycket goda kunskaper i engelska, såväl i tal som skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
Kunskap om relevanta tekniker, system eller standarder inom SMT, PCBA eller närliggande branscher.
Erfarenhet från ett tillverkande industri- eller teknikföretag.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Kista + resor
Omfattning: Heltid
Kontaktuppgfiter: Ansvarig rekryteringskonsult Johanna Sörell johanna.sorell@academicwork.se
och Vera Mohlin vera.mohlin@academicwork.se
Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och Mycronics önskemål är att alla frågor kring processen hänvisas till Academic Work.
Vår rekryteringsprocess
Personlighet- och problemlösningstest
Telefonintervju med Academic Work
Djupintervju med Academic Work
Intervjuer med Mycronic
Referenstagning & beslut Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZXP7DR". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9986294