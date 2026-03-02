Produktchef till B. Braun Medical AB
2026-03-02
Har du erfarenhet av försäljning eller sjukvård och vill ta nästa steg i en nyckelroll? Som produktchef på B. Braun Medical ansvarar du för nationella projekt, upphandlingar och utveckling av företagets största affärsområde Fluids & IV Systems.Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos B. Braun Medical AB. Om företaget
B. Braun Medical AB är en av världens ledande leverantör och tillverkare av hälso- och sjukvårdslösningar. Företaget grundades 1839 och har sedan dess haft en ständigt växande portfölj av effektiva sjukvårdslösningar. B. Braun förser den globala hälsovårdsmarkanden med produkter och system för anestesi, intensivvård, kardiologi, extrakorporeal blodbehandling, kirurgi samt tjänster för läkare, kliniker, privat kliniker och hemsjukvård. B. Braun Medical AB arbetar med Trust, Accountability och Diversity som värdegrund i deras dagliga arbete.
B. Braun Medical AB är ett helägt dotterbolag till B. Braun Melsungen AG, ett tyskt familjeägt företag med mer än 185 års erfarenhet inom det medicinska området. B. Braun-koncernen har över 63 000 anställda världen över och i Sverige representeras företaget av cirka 65 medarbetare. B. Braun Medical AB klassas som ett AAA-företag och arbetar målmedvetet för att stärka deras miljöansvar och är sedan många år miljöcertifierat enligt ISO 14001. B. Braun Medical AB är i en expansiv fas och kommer i år omsätta över 800 miljoner kronor. Dina arbetsuppgifter
Som produktchef inom Fluids & IV Systems ansvarar du för försäljning och utveckling av produktportföljen inom Patient Access & Application System. Affärsområdet är bolagets största och mest lönsamma och omfattar produkter för patientaccess och infusion, såsom perifera venkanyler och andra engångsprodukter som används dagligen inom sjukvården.
Du driver och koordinerar upphandlingar i samtliga regioner i Sverige och säkerställer att processerna hanteras strukturerat och affärsmässigt från start till genomförande. Rollen innebär löpande kontakt med regioner, upphandlingsenheter, sjukhus och vårdpersonal över hela landet. I nära samarbete med sex distriktssäljare stöttar du i produktfrågor, deltar i kundmöten vid behov och ser till att projekt och affärer drivs framåt enligt plan. Du har budgetansvar, följer upp försäljning och arbetar aktivt med analys och prognoser i CRM- och affärssystem.
Tjänsten är nationell och utgår från Stockholm, med resor inom Sverige samt visst nordiskt samarbete. Du utbildar och utvecklar säljkåren inom ditt produktområde och säkerställer att organisationen är uppdaterad kring marknad, konkurrenter och produktutveckling. Rollen kombinerar operativ närvaro ute hos kund med ett övergripande affärsansvar för att utveckla och stärka området över tid. För rätt person finns på sikt möjlighet att ta ett större ansvar inom organisationen, och rollen inkluderar kontinuerlig utbildning och stöd inom produktområdena.
Huvudsakligt ansvar:
• Driva och utveckla försäljningen samt ansvara för upphandlingar nationellt
• Leda och koordinera projekt i nära samarbete med regioner och säljkår
• Följa upp budget, analysera resultat och utveckla affären strategiskt
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaperKvalifikationer
• Utbildning som sjuksköterska med erfarenhet inom hälso- och sjukvård, alternativt utbildning inom försäljning/medtech eller motsvarande arbetslivserfarenhet av försäljning
• Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
• Körkort och förmåga att resa nationellt samt viss nordisk kontakt
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Meriterande:
• Erfarenhet av upphandlingar och projektledning, inklusive uppföljning av budget och resultat
• Kunskap i CRM/affärssystem (Salesforce)
• Erfarenhet av försäljning av medicintekniska produkter, infusion/fluid-system eller patientaccessprodukter
• Förståelse för value-based pricing
Vi söker en drivande och lösningsorienterad person som trivs med både operativt och strategiskt ansvar. Du är självgående, strukturerad och analytisk, samtidigt som du samarbetar väl med teamet och kan bygga förtroende i dialog med både kunder och kollegor. Rollen kräver affärssinne, uthållighet, förmåga att utmana kunder och hitta nya vägar för att utveckla affären, samt ett engagemang för att driva projekt framåt på ett proaktivt sätt. Du är flexibel, kommunikativ och trivs med att kombinera kundkontakt med strategiskt arbete, och har en förmåga att skapa resultat både självständigt och genom samarbete med andra.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
