Produktchef HaboGruppen

Produktchef - driva tillväxt genom nya produktområden
Är du en affärsdriven produktchef som brinner för att skapa kundnytta - från idé till lanserad produkt? Vill du ta plats i ett team som driver innovation och tillväxt i praktiken? Då kan det här vara din nästa utmaning. Habo Gruppen står inför ett spännande utvecklingssteg - vi breddar vårt erbjudande och söker nu dig som vill ta ett helhetsansvar för att bygga upp och utveckla ett nytt produktområde med stark potential.
Din roll - från idé till hylla
Som Produktchef hos oss får du ett helhetsansvar för att utveckla, lansera och optimera ett eller flera produktsegment. Du arbetar nära inköp, försäljning och marknad - och är den person som driver sortimentsstrategi, produktutveckling, prisbild och lanseringsplan. Det här är en nyckelroll med stort mandat och stor påverkan - både på affären och vår framtida position på marknaden. Du rapporterar till Sortimentschef.
Exempel på ansvarsområden:
- Ta fram roadmap och affärsstrategi för ett nytt produktområde
- Identifiera kund- och marknadsbehov, initiera nya produktidéer
- Driva produktutvecklingsprojekt - från koncept till färdig produkt
- Etablera och utveckla leverantörssamarbeten (globalt och lokalt)
- Säkerställa rätt pris, positionering och material för butik och online
- Stötta säljorganisationen med produktkunskap och lanseringsstöd
- Följa upp lönsamhet och sortimentsprestanda
Varför Habo Gruppen?
Vi är ett bolag med tydliga mål, stark kultur och kort väg från idé till beslut. Här får du arbeta i en öppen, prestigelös miljö där samarbete och ansvar går hand i hand. Teamet du blir del av består av engagerade kollegor med olika bakgrunder och erfarenheter - vilket skapar dynamik och kreativitet i vardagen. Vi lanserar nyheter två gånger per år - det ger struktur i utvecklingsarbetet och ett högt fokus på innovation och affärsnytta mellan lanseringarna.
Vi söker dig som har en god teknisk och kommersiell förståelse och som har arbetat med sortiment, inköp eller teknisk försäljning - gärna inom VVS, bygg eller detaljhandel, där funktion, kvalitet och regelverk är viktiga faktorer.
Vi ser gärna att du har:
- Erfarenhet av produkt- eller kategoriledning inom teknik, bygg, badrum, VVS eller närliggande områden
- Förmåga att förstå tekniska produkter och omsätta kundbehov i rätt lösningar
- Vana att arbeta med produktdata, prisstrategi och sortimentsanalys
- Affärsdriv, ansvarskänsla och ett lösningsorienterat mindset
- Utbildning inom teknik, marknad eller motsvarande
- God svenska och engelska i tal och skrift
- B-körkort
Ansök redan idag Urval sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Habo Gruppen AB startade sin verksamhet 1921 och är idag marknadsledande i Norden inom beslag och inredningsdetaljer. Habo Gruppen AB omsätter idag ca 615 MSEK och har ca 60 anställda, varav hälften arbetar på huvudkontoret i Hedenstorp utanför Jönköping. Bolaget är väl representerat i de nordiska länderna genom egna dotterbolag. Under varumärket Habo utvecklar, marknadsför och säljer företaget beslag och inredningsprodukter för den nordiska marknaden. Sortimentet består av mer än 5000 artiklar som säljs främst via bygg och järnvaruhandeln samt stormarknader. 2019 förvärvade Habo Gruppen finska företaget Pisla och där produkter för matlagning utomhus under varumärket Muurikka numera marknadsförs och säljs av Habo Gruppen AB.
Habo Gruppen AB ägs av börsnoterade Volati, med en omsättning på ca 8 Mdr och ca 2000 anställda.
Volati är indelat i tre affärsområden och där Habo Gruppen AB ingår i affärsområde Salix Group med en omsättning på 3,4 Mdr. Ytterligare information finns på habo.com. Ersättning
