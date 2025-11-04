Produktchef
2025-11-04
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
Norrmontage Industri AB konstruerar och tillverkar Nätstationer för det svenska elnätet. Omställningen i samhället mot en ökad elektrifiering gör att företaget är inne i en stark tillväxt. Verksamheten har 80 medarbetare och omsätter ca 200 MSEK per år vilket gör Norrmontage Industri AB till en av Åre kommuns största arbetsgivare. Norrmontage är en del av Nortrafo Group med Huvudkontor i Steinkjer, Norge. Koncernen är verksam inom elkraft och elkraftsystem och omsätter årligen ca 600 MNOK.
Norrmontage Industri AB söker nu en,
Produktchef
Som Produktchef ansvarar du för Företagets långsiktiga Produktplan. Arbetet är både strategiskt och operativt men med tonvikt på strategi. Du kommer att jobba nära marknaden med kartläggning och analys av lagkrav, branschstandarder, marknadstrender och kundönskemål.
Du har ansvar för nätstationernas tekniska utformning, prestanda, kvalitet och har mandat att fatta beslut om teknisk design, material- och komponentval.
Förutom strategiskt arbete med Företagets Produktplan kommer du att ge tekniskt stöd till våra säljare och fungera som teknisk expert i kontakter med leverantörer, kunder och myndigheter.
Du bör ha en formell elingenjörsexamen och erfarenhet från elkraftsystem och elinstallationer. För att lyckas med uppdraget behöver du dessutom ha ett stort tekniskt intresse, en analytisk förmåga, en fallenhet för att arbeta långsiktigt och strategiskt samt vara en god kommunikatör.
Som Produktchef tillhör du Företagets Ledningsgrupp och rapporterar till VD. Vi kan erbjuda ett flexibelt arbete i en fantastisk miljö där du får möjligheter att kombinera arbete och fritid på ett sätt som passar just dig.
För ytterligare information om tjänsten kontakta Mattias Marktin på telefon: 070-610 8008 och mail mattias.marktin@norrmontage.se
Vi tar emot och utvärderar ansökningar löpande så hör av dig så snart du kan !
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
