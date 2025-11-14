Produktchef - Trädgård och Djur
Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena Bil/MC, Cykel, Bilvård, Båt, Bygg, Verktyg, Fritid, Hem och Kontor/Teknik. Biltema är ett starkt varumärke med fler än 160 butiker runt om i Norden och som nu är inne i en spännande expansionsfas med målsättning att inom de närmsta åren öppna ett drygt 15-tal nya varuhus i Norden.
Biltema Nordic Services AB är ett servicebolag inom Biltema med olika avdelningar som tillsammans levererar en helhetslösning för varuhusens sortiment och drift.
Stora delar av Biltemas sortiment är produkter som lanseras under det egna varumärket "Biltema". Utvecklingsavdelningen i Helsingborg levererar digitala lösningar för våra nordiska marknader inklusive e-handelskoncept och "Köp & Hämta".Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Vi söker nu en Produktchef för Trädgård och Djur till Biltema. Som Produktchef har du det övergripande ansvaret för att utveckla och förvalta våra produkter inom ett specifikt produktområde - från idé till färdig produkt på hyllan.
Som Produktchef kommer du att arbeta för att säkerställa att sortimentet är i linje med företaget vision- genom god förståelse för våra konsumenter på alla marknader och i alla försäljningskanaler.
I din roll kommer du samarbeta med kollegor inom hela verksamheten genom hela produktlivscykeln med målet att förenkla processer, öka hastigheten och implementera produkter i linje med Biltemas varumärke. Du analyserar sortiment, identifierar förbättringspotential, ansvarar för lanseringar och säkerställer att våra produkter är konkurrenskraftiga, relevanta och säljande. Du samarbetar nära funktioner som inköp, marknad, grafisk produktion och kvalitetssäkring - både inom Biltema och våra systerbolag i koncernen.
Du fungerar som projektledare för ditt produktområde och är den naturliga kontaktpunkten internt och externt - med ansvar för tidsplaner, lanseringar, sortimentets kommunikation och produkternas kommersiella framgång.
Du blir en del av ett engagerat och internationellt team och rapporterar till en Affärsområdeschef.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla och förvalta produkter genom hela livscykeln med fokus på att hålla tidsplaner
Genomföra marknads- och konkurrentanalyser och bevaka trender i butiker, på nätet och genom konkurrenter
Identifiera trender och nya affärsmöjligheter
Säkerställa att produkterna uppfyller lagar, krav och interna kvalitetsmål tillsammans med compliance
Ta fram säljande produktinformation tillsammans med grafiker och skribenter
Samordna projekt med interna och externa parter
Använda riktlinjer, marknadsdata, trender och historisk försäljning i nära samarbete med inköp och sortimentsplanering
Säkerställa tydlig och korrekt produktpresentation i våra digitala kanaler
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom produktutveckling, försäljning, inköp, marknadsföring, logistik eller liknande
Har erfarenhet inom produktutveckling, sortimentsarbete eller projektledning
Kommersiellt tänk och god förståelse för vad som driver försäljning
Förmåga att driva projekt självständigt, men också samarbeta med andra
God analytisk förmåga och vana att fatta beslut noggranna och snabba baserat på data och insikter
Har god organisatorisk förmåga och trivs i en snabbrörlig miljö
Talar och skriver flytande engelska
God datorvana, inklusive Officepaketet
Ett strukturerat arbetssätt och förmåga att hålla deadlines
Som person är du:
Självgående och initiativtagande
Strukturerad och lösningsorienterad
Kommunikativ och tydlig
Affärsmässig och ansvarstagande
En god representant för Biltemas värderingar: Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning och reda samt Flexibilitet
Placeringsort: Helsingborg
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
