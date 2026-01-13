Produktansvarig
Bixia AB / Bankjobb / Linköping Visa alla bankjobb i Linköping
2026-01-13
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bixia AB i Linköping
, Nässjö
, Stockholm
, Växjö
eller i hela Sverige
Vill du utveckla tjänster som gör skillnad - för både kund och framtidens energisystem?
Bixia är ett av Sveriges största elhandelsbolag med en omsättning på ca 4,5 miljarder kronor. Som en drivande aktör i den svenska energimarknaden har vi tydliga ambitioner inom hållbarhet och tillväxt - vi växer kraftigt och har en expansiv strategi fram till 2030. Nu söker vi dig som vill ta ett samlat ansvar för våra finansiella elavtal och portföljtjänster och skapa attraktiva, hållbara erbjudanden till stora företagskunder och producenter.
Som produktansvarig är du en nyckelperson inom produktledning med ansvar för vårt samlade erbjudande inom storkundsaffären. Här får du kombinera övergripande produktansvar, affärsutveckling och affärsjuridik i nära samarbete med produktledningsteamet, säljorganisation, portföljförvaltare och krafthandel. Med varierande och spännande arbetsuppgifter kommer dina dagar vara fyllda med att:
- utveckla och förvalta elavtal, avtalsvillkor och portföljprodukter
- säkerställa konkurrenskraftiga tjänster i linje med kundbehov, marknad och regelverk
- vara produktexpert och ge stöd internt samt i kunddialoger
- arbeta nära sälj, portföljförvaltning och krafthandel för affärsmässiga lösningar
- bidra till utveckling av interna handelsprodukter, system och processer
Erfarenheter du tar med och delar med oss:
- Akademisk examen inom ex. teknik, ekonomi eller juridik alternativt annan erfarenhet som kan bedömas likvärdig
- Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt
- Erfarenhet av affärs- och/eller tjänsteutveckling
Meriterande är erfarenhet från energibranschen, gärna inom elhandel med fokus på portföljförvaltning, liksom erfarenhet av ledarskap och/eller projektledning. Kunskap inom affärsjuridik, avtalsutformning och förhandling ses som ett stort plus.
Är du den vi söker?
Du gillar att driva utveckling, se affären i ett större sammanhang samt förbättra och utveckla tjänster som skapar värde för både kund och verksamhet. Du är initiativrik, samarbetar gärna och bygger starka relationer genom tydlig och lyhörd kommunikation. Med struktur och driv tar du arbetet framåt, anpassar dig när förutsättningarna ändras och bidrar till ett professionellt, affärsinriktat samarbete - både internt och externt. Du trivs i en miljö där förändring är vardag och där du får vara med och påverka på riktigt!
Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta Anders Larsson, 070-819 41 00. Facklig information lämnas av Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06 och frågor som rör Unionen mejlas till unionen@tekniskaverken.se
. För rekryteringsprocessen ansvarar Filippa Dahlgren, HR-specialist, 013-30 87 41.
Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval i denna rekryteringsprocess, se därför till att skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 9 februari.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Bixia är ett av Sveriges största elhandelsbolag och i takt med energibranschens spännande och komplexa utmaningar växer vi - hela tiden. Tillsammans med våra kunder arbetar vi aktivt för utvecklingen av lokalt producerad förnybar el och vi är idag ett av de elhandelsbolag i Sverige som köper in mest el från lokala producenter - vanliga människor med solceller på taket eller ett vindkraftverk på gården.
Vi är en arbetsplats med medarbetare som drivs av utmaningar och möjligheten att utvecklas längs vägen. Vi är engagerade, brinner för det vi gör och har en stark gemenskap där vi hjälper varandra framåt. Och så har vi riktigt roligt!
Tillsammans bidrar vi med en kraft som förändrar världen i rätt riktning! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bixia AB
(org.nr 556544-2638), https://www.bixia.se/ Arbetsplats
Bixia Jobbnummer
9682357