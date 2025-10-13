Produktambassadör Kalmar
2025-10-13
Om Brand Impact
Sedan 1988 har Brand Impact hjälpt marknadsledande varumärken inom detalj- och dagligvaruhandeln genom att demonstrera och exponera livsmedel med syftet att inspirera och engagera butikskunder. Vi bjuder på smakprover, tillagar enklare maträtter på plats och lyfter fram produkter genom kreativ presentation. Nu söker vi nya produktambassadörer i Kalmar som vill vara ansiktet utåt för välkända livsmedelsvarumärken.
Om rollen som produktambassadör i KalmarSom produktambassadör i Kalmar kommer du att arbeta med att bjuda butikskunder på smakprov, laga enkla rätter utifrån recept och bidra till att öka försäljningen direkt i butik. Du informerar om produkternas unika egenskaper och stärker varumärkets kännedom hos konsumenten - allt med kunden och matglädje i fokus.
Arbetsuppgifter Bjuda på smakprover och inspirera kunder till köp
Laga enklare maträtter utifrån färdiga recept
Informera om produktens egenskaper och användningsområden
Vem söker vi till jobbet som produktambassadör? Du är över 18 år
Du har ett stort intresse för mat och dryck
Du älskar att möta nya människor och skapa glädje i butik
Du är självgående, engagerad och initiativtagande
Du talar svenska obehindrat och är trygg med att prata inför folk
Du kan arbeta på vardagar, främst fredagar kl. 11-19
Du kan ta dig till olika butiker i Kalmar med omnejd
