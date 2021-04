Produktägare IT Arbetsplats till Västtrafik - Experis AB - Datajobb i Göteborg

Experis AB / Datajobb / Göteborg2021-04-07Har du ett genuint intresse för teknik och vill ha en ledande roll utan att släppa tekniken? Då kanske tjänsten som produktägare på Västtrafik är något för dig! Vi söker nu dig som vill arbeta såväl strategiskt som operativt och vara med och driva utvecklingen av IT Arbetsplats.Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västsverige. Varje dag väljer över 400 000 kunder att resa med våra bussar, tåg, spårvagnar och båtar. Genom att utveckla och erbjuda hållbara resor och smarta tjänster vill vi vara det självklara valet när du reser. På så sätt bidrar Västtrafik till det goda livet i Västra Götaland och till en attraktiv och konkurrenskraftig region.2021-04-07I rollen som produktägare ansvarar du för leveransen inom IT Arbetsplats och driver, planerar och utvecklar vision och strategi för området. Du har det övergripande ansvaret för förvaltning, utveckling, processer och rutiner samt säkerställer av vi har rätt verktyg för att stötta dessa processer.I tjänsten ingår bland annat att:* arbeta operativt och arbetsleda teamet för IT Arbetsplats för att nå uppsatta mål, aktiviteter och leveranser.* följa upp ITSM-området för att hålla en hög leveranskvalitet över tid.* ta fram en vision och strategi för IT Arbetsplats, samt hålla i den löpande planeringen och utvecklingen av denna för att möta de behov verksamheten har.* samarbeta nära Verksamhetsledning, produktägare, IT-enheten och verksamheten för att fånga upp behov och utvecklingsmöjligheter.* omvärldsbevaka, hålla sig informerad och uppdaterad kring nya lösningar och tekniker inom området för att ständigt förbättra.* arbeta självständigt med budgetering och prognostisering samt uppföljning av utfall.Vem är du?Det här är en roll för dig med en teknisk bakgrund och som besitter goda ledaregenskaper. Du är en person som motiveras av att ta ansvar och drivs av att utveckla och förbättra verksamheten.Du kan och förstår värdet av att sätta dig in verksamhetens behov och tänka processorienterat och logiskt kring rutiner och metoder. Du är en relationsskapande person som har lätt för att ta kontakt med nya personer för att driva ditt arbete och verksamheten framåt.Vi söker dig som har erfarenhet av:* Microsoft Intune och dess implementering* Microsoft Azure och molnintegrationer* Drift och utveckling av Microsoft Endpoint Configuration Manager* Windows Server Update Services* Livscykelhantering av IT-Arbetsplats* Microsoft Active Directory* PowershellLåter detta intressant?I denna rekrytering samarbetar vi med Experis. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Johansson på Sara.johansson@se.experis.com eller på 0702328813. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att visa ditt intresse!Vi vill att Västtrafik ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet. Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid PermanentNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-04-28Experis AB5677184