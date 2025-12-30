Production Team Member Wanted! (Packing, Labeling, Logistics Focus)
Swedish Nutra AB / Fabriksjobb / Malmö Visa alla fabriksjobb i Malmö
2025-12-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedish Nutra AB i Malmö
Please see English below.
Om jobbet:
Är du en noggrann och pålitlig person som söker en spännande möjlighet i en dynamisk produktionsmiljö här i Malmö? Vi är ett växande företag som söker en motiverad medarbetare som vill bidra till vår produktionsprocess.
Dina ansvarsområden kommer att omfatta:
• Noggrant packa färdiga produkter enligt specifikationerna.
• Noggrant märka paket för leverans.
• Bistå med grundläggande logistikuppgifter, såsom att förbereda ordrar för leverans och organisera lager.
• Säkerställa att kvalitetsstandarder uppfylls genom hela produktionsprocessen.
• Upprätthålla en ren och organiserad arbetsplats.
• Samarbeta effektivt med produktionsteamet.
Obs! Du behöver inte tidigare erfarenhet. Det är en merit men inte ett krav. Arbetet är förlagt dagtid, ca 40h/veckan.
Vi söker någon som är:
• Noggrann och uppmärksam på detaljer.
• Pålitlig och punktlig.
• Förmåga att följa instruktioner och procedurer.
• En god lagspelare med en positiv attityd.
• Fysiskt kapabel att utföra de aktuella uppgifterna.
• Tidigare erfarenhet av produktion eller logistik är meriterande, men inte ett krav.
Vad vi erbjuder:
• En stödjande och vänlig arbetsmiljö.
• Möjligheten att vara en del av ett växande företag.
• Konkurrenskraftig ersättning.
• Möjligheter till tillväxt och utveckling.
Om detta låter som den perfekta möjligheten för dig, vill vi gärna höra från dig! Vänligen skicka din ansökan (CV och ett kort personligt brev som beskriver dina intressen och relevanta färdigheter) till hr@swedishnutra.com
med ämnesraden "PT".
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Swedish Nutra: Swedish Nutra är ett Malmöbaserat familjeföretag som producerar kosttillskott i Östra Hamnen. Vi är ett växande företag med distribution över hela världen. Vi erbjuder en varm och trevlig arbetsmiljö och är mycket måna om att varje enskild individ trivs. Här erbjuds en initiativrik miljö med goda möjligheter att utvecklas och växa i sin arbetsroll. Vi kommer därför att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringsprocessen.
Lön och anställningsvillkor
Enligt ök.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta: hr@swedishnutra.com
Skicka CV till: hr@swedishnutra.com
Ämnesraden "PT". E-postmeddelanden som inte är markerade som PT kommer inte att visas.
CV
Personligt brev
Startdatum
Omgående
Sista ansökningsdatum
Intervjuprocessen sker löpande, anställning kan komma att ske under rekryteringsperioden.
Var är arbetsplatsen?
Swedish Nutra AB, Lodgatan 19, 21124, Malmö
English
Are you a detail-oriented and reliable individual looking for an exciting opportunity in a dynamic production environment here in Malmö? We're a growing company seeking a motivated team member to contribute to our production process.
Your responsibilities will include:
* Carefully packing finished products according to specifications.
* Accurately labeling packages for shipment.
* Assisting with basic logistics tasks, such as preparing orders for dispatch and organizing inventory.
* Ensuring quality standards are met throughout the production process.
* Maintaining a clean and organized work area.
* Collaborating effectively with the production team.
We're looking for someone who is:
* Precise and attentive to detail.
* Reliable and punctual.
* Able to follow instructions and procedures.
* A good team player with a positive attitude.
* Physically capable of performing the tasks involved.
* Previous experience in a production or logistics environment is a plus, but not required.
What we offer:
* A supportive and friendly work environment.
* The opportunity to be part of a growing company.
* Competitive compensation.
* Opportunities for growth and development.
Interested?
If this sounds like the perfect opportunity for you, we'd love to hear from you! Please send your application (CV and a brief cover letter outlining your interest and relevant skills) to hr@swedishnutra.com
with the subject line "PT"
We look forward to receiving your application!
Contact information:
If you have questions about the position or the recruitment process, you are warmly welcome to contact: hr@swedishnutra.com
Send CV to: hr@swedishnutra.com
Subject: PT. Emails not marked PT will not be seen.
The application should include:
CV & Personal letter
Start date: Immediately
Var ligger arbetsplatsen?
Where is the workplace?
Swedish Nutra AB, Lodgatan 19, 21124, Malmö
Swedish Nutra: Swedish Nutra is a Malmö-based family business that produces dietary supplements in Östra Hamnen. We are a growing company with distribution all over the world. We offer a warm and pleasant work environment and are very keen that every individual feels comfortable. Here we offer an initiative-rich environment with good opportunities to develop and grow in their work role. We will therefore place great emphasis on personal suitability in the recruitment process.
#jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: hr@swedishnutra.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Production". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish Nutra AB
(org.nr 559133-7273)
Aspögatan 1 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Jobbnummer
9665792