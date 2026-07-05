Production Supervisor
NKT HV Cables AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-07-05
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Company description:
At NKT in Karlskrona, we develop and manufacture high voltage power cables that enable the transition to renewable energy. Here, you will be part of an international engineering centre with advanced high voltage test halls, modern cable production and the cable laying vessel NKT Victoria. As Connectors, we collaborate to develop innovative technology that connects a greener and more sustainable world. NKT is headquartered in Denmark and operates in more than 30 countries.NKT - We connect a greener world. www.NKT.com.
Job description:Ta en ledande roll i vårt produktions-team och arbeta i en modern produktionsmiljö i KarlskronaLetar du efter en möjlighet att inspirera, motivera och leda ett team? I den här rollen får du chansen att bidra till ett företag som har en central roll i samhällets gröna omställning. Vår produktion växer och vi behöver nu utöka vårt team av produktionsledare.
Utveckla, motivera och engageraSom Produktionsledare på NKT är det dina ledaregenskaper som får ta plats. Du leder ett team av Operatörer som arbetar i den del av fabriken som gör den sista delen av förädlingen på kabeln innan leverans Armeringsavdelningen.Du jobbar tillsammans i ett team av Produktionsledare, Tekniker , Operatörer sam flera supportfunktioner . Du tillser att våra resurser i form av människa, maskin och material, används på bästa sätt. Du kommer att leda ett team där den tillämpade arbetstiden är 5-skift, vilket innebär att produktionen pågår även när du inte är på plats.
I rollen får du möjlighet att utveckla ditt ledarskap och ansvarar bland annat för:
att avdelningens mål tas fram, tydliggörs, följs upp och utvecklas inom verksamheten
rekrytering och utveckling av personal
att resurserna människa, maskin och material utnyttjas rationellt
Investering & omkostnadsbudget
att avdelningens mål tas fram, tydliggörs, följs upp och omsätts i verksamheten
Inspirerande och engagerad ledare För att fungera väl och trivas i rollen som produktionsledare behöver du tidigare erfarenhet av personalledning samt förmåga att engagera och motivera medarbetare. Du är skicklig på att hantera utmaningar med ett lösningsorienterat arbetssätt i en omväxlande arbetsmiljö och har god förmåga att ge feedback med lyhördhet för olika individer. Som ledare är du tydlig med mål och förväntningar och ser utveckling som den viktigaste vägen till resultat. Du har ett intresse för teknik och deltar gärna bidragande i samtal och diskussioner.
Utöver det ovanstående har du erfarenhet av att leda personal, arbetat med SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) och har ett genuint intresse för kvalitets- och förbättringsarbete. Ditt CV bör även innehålla följande:
Gymnasial utbildning med inriktning teknik eller motsvarande
Erfarenhet av personalledning inom tillverkande industri
Van av arbete i Microsoft Office, erfarenhet av SAP är meriterande
Svenska och Engelska i tal och skrift
Tillsammans formar vi framtidens energiPå NKT värdesätter vi olika perspektiv och erfarenheter. Vi är övertygade om att mångfald främjar kreativitet och att en inkluderande arbetsmiljö skapar möjligheter för alla att blomstra. Du får möjlighet att utveckla dina färdigheter, samarbeta med engagerade kollegor och bidra till den gröna omställningen. Läs mer om vårt erbjudande och lyssna på några röster från NKT Connectors här!
Vi går igenom ansökningar löpande, men vi rekommenderar att du skickar in din ansökan senast den 17 juli 2026. Utdrag ur belastningsregistret, alkohol- och drogtester, medicinska tester samt personlighetstester ingår i vår rekryteringsprocess.
Kontaktuppgifter och ansökan Ansök via länken nedan med CV och personligt brev senast den 17 Juli 2026, urval sker löpande. Tester kan förekomma i våra rekryteringsprocesser.
Vänligen notera att vi med anledning av GDPR inte kan ta emot några ansökningar via e-post.
Fackliga representanter:Sveriges Ingenjörer - Christian Fisch, +46 455 56 380 Unionen - Mikael Hammarin +46 455 75 972
Ledarna - Roger Jönsson, +46 455 55 911
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8287-44292042". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290)
371 23 KARLSKRONA (KARLS) Jobbnummer
9992752