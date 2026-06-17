Production Supervisor
Axel Christiernsson Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Ale Visa alla maskiningenjörsjobb i Ale
2026-06-17
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Production Supervisor – Axel Christiernsson AB
Vill du vara med och utveckla framtidens produktion i ett internationellt bolag med starkt fokus på kvalitet, säkerhet och medarbetarutveckling?
Axel Christiernsson söker nu en engagerad och resultatorienterad Production Supervisor som vill leda och vidareutveckla vår produktion i Nol.
Om rollen
Som Production Supervisor har du en central roll i verksamheten där du ansvarar för att leda, planera och utveckla den dagliga produktionen. Du säkerställer att vi når våra mål inom kvalitet, effektivitet, arbetsmiljö och leveransprecision.
Du är en tydlig och närvarande ledare som arbetar proaktivt med att utveckla både verksamheten och dina medarbetare – en avgörande faktor för vår fortsatta framgång.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Du ansvarar för att leda och fördela arbetet inom produktionen och säkerställa leverans enligt plan, kvalitet och tidsramar. Rollen innebär att du kontinuerligt arbetar med att optimera produktionsflöden och resursanvändning.
Du har personalansvar inklusive rekrytering, utvecklingssamtal och kompetensutveckling samt säkerställer efterlevnad av arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter. Du deltar i budgetarbete och kostnadsuppföljning och driver förbättringsinitiativ inom produktion och logistik.
I rollen samarbetar du nära med funktioner som inköp, kvalitet, underhåll och logistik.
Ditt ledarskap
Du bygger ett modernt och inkluderande ledarskap där du engagerar och utvecklar medarbetare. Du skapar tydlighet genom struktur och kommunikation och arbetar som förebild i organisationen.
Du bidrar aktivt till ett gott samarbete mellan produktion, underhåll och övriga avdelningar.Publiceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning på högskolenivå eller motsvarande samt flera års erfarenhet av produktionsledning inom industri.
Du har kunskap inom Lean, 5S eller liknande förbättringsmetoder samt erfarenhet av arbetsmiljöarbete och ledarskap. Du har god kommunikativ förmåga och trivs i att samarbeta med andra.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad och målinriktad med en lösningsorienterad inställning och god analytisk förmåga. Som person är du en engagerande ledare som motiverar och utvecklar andra.
Du är trygg i att fatta beslut och hantera situationer även i ett högt tempo.
Hur du gör skillnad
I rollen följs ditt arbete upp genom resultat kopplade till leveransprecision och produktionsvolym, kvalitet och minskade reklamationer samt medarbetarnöjdhet och personalomsättning.
Även genomförda förbättringsinitiativ och utvecklingen inom arbetsmiljö och säkerhet är viktiga delar.
Vi erbjuder
Hos Axel Christiernsson blir du en del av ett företag där medarbetarutveckling står i centrum och där ledarskap och förbättringsarbete prioriteras.
Du får goda möjligheter att påverka och utveckla både verksamheten och din egen roll.
Placeringsort
NolSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: Rec-se@axelch.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Production Supervisor". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axel Christiernsson Aktiebolag
(org.nr 556081-1597)
Strandvägen 10 (visa karta
)
449 11 NOL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Christiernsson AB, Axel Jobbnummer
9968746