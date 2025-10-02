Production Planning Engineer
2025-10-02
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi genomgår en hel del spännande förändringar då vi expanderar och utvecklas, och där det idag finns ett flertal projekt, som befinner sig i uppstarten av produktion. Du kommer att arbeta med stöd till vår tillverkning av produkter inom robot, missil och undervatten.
Vår produktion präglas av låga volymer och hög komplexitet blandat med några högvolymsprodukter. Vi strävar ständigt efter att förbättra oss och förväntar oss att du aktivt deltar i vårt förbättringsarbete. Du kommer att behöva bygga upp ett stort kontaktnät med bland annat inköp, produktionstekniker, projektledare, produktion samt utvecklingsavdelningen.
Arbetsområden kommer mer detaljerat bl.a. att involvera:
*
Material- och produktionsplanering
*
Beläggningsplanering
*
Delta i och utveckla MPS processen
*
Planering och uppföljning av tillverkningsorder
*
Underhålla och förbättra IFS data
*
Aktivt delta och påverka så vi klarar våra kundleveranser
Du har erfarenhet av att arbeta med komplexa produkter och varierande produktionstakt. Vi tror att du som person kännetecknas av att ha god ansvarsförmåga samt vilja och driv att ständigt förbättras. Du kan hålla många bollar i luften och du är inte rädd för nya utmaningar. Du är kommunikativ och har god förmåga att nätverka och samarbeta med andra.
Du är öppen för att utmana befintliga arbetssätt i syfte att hitta nya effektiva sätt. Du har även kunskaper och erfarenhet av att arbeta med lean production samt MRP system som IFS eller liknande.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
