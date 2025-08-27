Production Manager
2025-08-27
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
I din roll som chef i vår tillverkningsverksamhet kommer du ha det övergripande ansvaret för att leda och utveckla ett team som idag består av 10-20 medarbetare inom olika delar av vår verksamhet. Tjänsten kommer huvudsakligen bestå av personalansvar, kompetensutveckling, budgetansvar samt att ständigt jobba mot förbättringar inom tillverkningen.
Hos oss kommer du att ha möjlighet att forma din arbetsdag och skapa en arbetsmiljö där dina medarbetare trivs och utvecklas. Vi söker någon som vill göra skillnad och som brinner för både ledarskap och teknik.
Dina arbetsuppgifter kan delas in i:
* Strategi och planering; där du tillsammans med ditt team utvecklar och implementerar strategier för att öka effektiviteten och lönsamheten i våra åtaganden.
* Ledarskap och medarbetarutveckling; som innebär att du driver teamet framåt genom tydliga riktlinjer och konkreta mål. Du kommer att vara en mentor och stödja dina medarbetare i deras utveckling och framtida karriärvägar.
* Kvalitetskontroll och processförbättring. Du kommer att utvärdera och optimera befintliga processer samt vid behov införa nya processer för att säkerställa effektivitet och uppfylla högt ställda krav från kvalitetsstandarder.
* Ansvar för sektionens ekonomiska resultat.

Profil
Vi tror att du har en teknisk bakgrund inom tillverkningsorienterade flöden ex. logistik, montering, verifiering och test eller liknande områden. Vi ser gärna att du har en akademisk utbildning inom teknik, försvar eller motsvarande mångårig erfarenhet av liknande uppdrag. Erfarenhet av att leda operationell verksamhet ser vi som en stor fördel, men det viktigaste är ditt engagemang för människor och teknik.
Som person ser vi att du är:
* En lyhörd och inkluderande ledare: Du ser styrkan i mångfald och har förmågan att skapa en miljö där alla i teamet känner sig delaktiga och värdefulla. Du inspirerar dina medarbetare genom tydligt ledarskap och hjälper dem att nå sin fulla potential.
* Lösningsorienterad och handlingskraftig: Du tar initiativ till förbättringar och är inte rädd för att prova nya vägar. Din analytiska förmåga hjälper dig att planera, genomföra och lyckas med strategiska förändringar.
* Samarbetsinriktad och kommunikativ: Då du kommer att ha många kontaktytor både inom produktionen och mellan olika affärsområden, är det viktigt att du är duktig på att bygga relationer och kommunicera på ett tydligt och engagerande sätt, både på svenska och engelska.
På Saab strävar vi efter att skapa en inkluderande och utvecklande arbetsmiljö där alla har möjlighet att växa. Som produktionschef hos oss kommer du att få stort ansvar, men också stor frihet att påverka din avdelning och dess framtid. Vi satsar på ledarskap och kompetensutveckling, och vi är övertygade om att ditt bidrag kommer att göra skillnad.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
