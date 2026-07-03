Production Engineering Manager
Stadler Service Sweden AB / Chefsjobb / Västerås Visa alla chefsjobb i Västerås
2026-07-03
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OM TJÄNSTEN
Som chef för Produktionsteknik på Stadler får du en central roll i att utveckla en produktionsnära funktion med stort ansvar för metod, flöde, standard och tekniska förutsättningar.
Du leder ett team av produktionstekniker och ansvarar för att skapa stabila, säkra och effektiva arbetssätt i en komplex tågproduktion med många gränssnitt.
Du skapar riktning för avdelningens arbete, utvecklar teamets kompetens och driver förbättringsinitiativ som stärker vår konkurrenskraft. Rollen innebär att hålla ihop produktionsteknikens uppdrag från beredning, arbetsmetoder och standarder till operativt stöd i produktionen och långsiktig utveckling av flöden och arbetssätt. Du behöver kunna växla mellan strategiska vägval, taktisk planering och praktisk problemlösning nära produktionen
• Leda, utveckla och coacha teamet inom produktionsteknik
• Ansvara för avdelningens mål, resurser, budget och verksamhetsplanering
• Säkerställa att produktionsmetoder, arbetsinstruktioner, standarder och tekniska lösningar stödjer säkerhet, kvalitet och leverans
• Du ansvarar för att hålla ihop produktionsteknikens uppdrag från beredning och standardisering till operativt produktionsstöd och långsiktig utveckling
• Driva utveckling av produktionsflöden, montageupplägg, kapacitet och flexibilitet
• Skapa tydlig struktur för daglig styrning, förbättringsarbete och uppföljning
• Driva förbättringsarbete enligt Lean, 5S, PDCA och praktisk problemlösning
• Utveckla strategier för kapacitet, flexibilitet, montageflöde, arbetssätt och framtida produktionsupplägg
• Säkerställa nära samverkan mellan produktion, engineering/konstruktion, kvalitet, inköp, projektledning och övriga funktioner
• Prioritera och styra avdelningens arbete utifrån verksamhetens behov och produktionsläget
• Utveckla teamets kompetens och skapa en kultur präglad av ansvar, samarbete och lärande
• Representera produktionsteknik i ledningsforum och strategiska utvecklingsprojekt
OM DIG
Som chef för Produktionsteknik ansvarar du för att leda och utveckla avdelningen samt säkerställa att verksamheten bidrar till Stadlers övergripande mål inom säkerhet, kvalitet, leverans och kostnad.Här handlar det om mer än att förvalta processer.
Vi söker dig som vill kombinera strategiskt tänkande med operativt ledarskap och som drivs av att utveckla både människor, arbetssätt och teknik. Du blir en nyckelperson i vår verksamhet och en viktig länk mellan produktion, konstruktion, projekt och ledning.
• Har erfarenhet av produktionsteknik, industrialisering eller produktionsutveckling inom tillverkande industri
• Har erfarenhet av att leda tekniska team eller specialister i en produktionsnära miljö
• Har god förståelse för montageflöden, produktionsberedning, standardiserat arbetssätt och förbättringsarbete
• Är van att arbeta i komplexa miljöer med många gränssnitt mellan produktion, engineering/konstruktion, projekt, kvalitet och supply chain
• Har förmåga att omsätta verksamhetsmål till tydliga prioriteringar, arbetssätt och resultat
• Är en tydlig, trygg och närvarande ledare som skapar struktur och framdrift även i pressade situationer
• Har ett analytiskt och affärsmässigt förhållningssätt med fokus på helhet, kvalitet och långsiktig utveckling
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
• Har relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stadler Service Sweden AB
(org.nr 556961-5262), http://www.stadlerrail.com
Verkstadsgatan 31 (visa karta
)
722 33 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR
Martin Boquist martin.boquist@stadlerrail.com Jobbnummer
9992193