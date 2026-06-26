Production Engineer till W5 Solutions
AxÖ Consulting AB / Elektronikjobb / Älmhult Visa alla elektronikjobb i Älmhult
2026-06-26
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"Varje effektiv produktionsprocess har en sak gemensamt – någon har tagit ansvar för att göra den lite bättre än igår."
Tillväxten på W5 Solutions märks inte bara i nya projekt och ökade leveranser. Den märks också i produktionen, där processer, arbetssätt och produktionsflöden ständigt utvecklas för att möta en växande verksamhet.
W5 Solutions utvecklar och levererar avancerade system och lösningar till försvars- och säkerhetsindustrin. Här kombineras teknisk innovation med hög kvalitet och precision i produkter som används i några av samhällets mest krävande miljöer.
Nu söker W5 Solutions en Production Engineer som vill vara med och utveckla produktionen i en verksamhet där förbättringsarbete, samarbete och teknisk utveckling är en naturlig del av vardagen.
Din framtida utmaning
Som Production Engineer blir du en viktig länk mellan konstruktion och produktion. Du arbetar nära verksamheten för att utveckla, implementera och optimera produktionsprocesser, skapa effektiva arbetssätt och säkerställa att nya produkter kan introduceras på ett smidigt och kvalitetssäkrat sätt.
Rollen innebär ett nära samarbete med produktion, konstruktion, kvalitet och inköp för att tillsammans utveckla effektiva och hållbara tillverkningslösningar. Du analyserar produktionsflöden, identifierar förbättringsmöjligheter och driver utvecklingsinitiativ som stärker kvalitet, effektivitet, arbetsmiljö och leveransförmåga. Samtidigt stöttar du produktionen i tekniska frågor och bidrar till att skapa standardiserade arbetssätt som fungerar både idag och i framtiden.
Arbetsdagarna växlar mellan analys, förbättringsarbete och praktiskt arbete nära produktionen. Ena dagen arbetar du med processutveckling eller kapacitetsanalyser, nästa dag driver du ett förbättringsprojekt, tar fram arbetsinstruktioner, följer upp produktionsdata eller deltar vid införandet av en ny produkt i produktionen.
En miljö där utveckling står i fokus
Hos W5 Solutions är utveckling en naturlig del av verksamheten. Produkter, processer och arbetssätt förbättras kontinuerligt och samarbetet mellan olika funktioner är en viktig framgångsfaktor. Här finns korta beslutsvägar, hög teknisk kompetens och en kultur där egna initiativ uppskattas.
För rätt person väntar en roll med stort eget ansvar, många kontaktytor och goda möjligheter att påverka både produktionen och verksamhetens fortsatta utveckling. Du blir en del av ett bolag i stark tillväxt där teknik, kvalitet och innovation går hand i hand.
Är du rätt person för W5 Solutions? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan!
Exempel på arbetsuppgifter
Utveckla, implementera och optimera produktionsprocesser för ökad kvalitet, effektivitet och leveransförmåga.
Driva förbättringsarbete enligt Lean-principer och andra etablerade metoder.
Delta vid införande av nya produkter och produktförändringar i produktionen.
Ta fram och utveckla arbetsinstruktioner, standarder och processdokumentation.
Utföra tidsstudier, kapacitetsanalyser och produktionsbalanseringar.
Stötta produktionen vid tekniska frågeställningar och avvikelser.
Delta i rotorsaksanalyser och kvalitetsförbättrande arbete.
Medverka vid investeringar i produktionsutrustning och produktionshjälpmedel.
Säkerställa att produktionsprocesser uppfyller krav inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Följa upp produktionsdata och nyckeltal samt driva förbättringsåtgärder.
Samarbeta nära konstruktion, produktion, kvalitet och inköp för att utveckla verksamheten.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har ett teknikintresse och som motiveras av att utveckla processer, lösa problem och skapa förbättringar. Du trivs i en roll med många kontaktytor där analys, struktur och samarbete går hand i hand. Samtidigt är du initiativtagande, lösningsorienterad och tycker om att omsätta idéer till konkreta resultat.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom produktionsteknik, maskinteknik, industriell ekonomi eller motsvarande.
Erfarenhet av produktion eller tillverkning inom el-, elektronik- eller mekanikområdet inom tillverkande industri.
Erfarenhet av Lean, ständiga förbättringar eller processutveckling.
Kunskap om produktionsprocesser och tillverkningsmetoder.
Erfarenhet av affärssystem och produktionsrelaterade IT-system.
Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Erfarenhet från försvarsindustrin eller annan tekniskt avancerad tillverkning är meriterande.
Information och ansökan
I denna rekrytering har W5 Solutions valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig från AxÖ Consulting: Angelica Mäenpää, angelica.maenpaa@axoconsulting.se
(observera längre ledtid på svar med tanke på semestertider).
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, då urval sker löpande.
Observera att en bakgrundskontroll kan förekomma för slutkandidater. Bakgrundskontrollen syftar till att verifiera arbets- och utbildningshistorik samt andra relevanta uppgifter, och bidrar till att upprätthålla hög integritet och trovärdighet i vår rekryteringsprocess.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Dammbrovägen 5 (visa karta
)
691 80 KARLSKOGA Arbetsplats
AxÖ Consulting Kontakt
Angelica Mäenpää angelica.maenpaa@axoconsulting.se 0766366175 Jobbnummer
9981569