Production Engineer till välkänt namn inom fordonsbranschen!
2025-08-14
Har du erfarenhet av testning eller styrsystem och en teknisk bakgrund inom elteknik, mekatronik eller liknande? Trivs du i projektmiljöer där samarbete och teknisk problemlösning går hand i hand? Vi söker dig som vill bidra med din kompetens i spännande projekt och som behärskar engelska väl, både i tal och skrift. Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Perido söker en Production Engineer till en av våra kunder, ett framgångsrikt namn inom fordonsindustrin. Denna tjänst är placerad i Skövde, där de vill att sina medarbetare arbetar på plats på kontoret.Arbetsuppgifter
I den här rollen får du arbeta nära erfarna kollegor i spännande projekt, samtidigt som du självständigt tar ansvar för egna uppgifter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Konfigurera och sätta upp testutrustningar
Delta i projektarbete tillsammans med seniora kollegor, samt självständigt driva och leverera deluppgifter inom korta tidsramar
Medverka vid granskning och upprättande av RFQ, RFI och scope of supply
Dina egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en strukturerad och noggrann person som kan planera och prioritera även när tempot är högt. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt och trivs med att ta initiativ och driva uppgifter framåt på egen hand. Samtidigt är du kommunikativ och samarbetar gärna med kollegor för att nå gemensamma mål. Din flexibilitet gör att du kan anpassa dig till förändrade förutsättningar, och du har en god förmåga att växla mellan praktiskt arbete och teoretisk analys. Med din tekniska förståelse och din vilja att utveckla både processer och arbetssätt bidrar du till att höja kvaliteten och effektiviteten i produktionen.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Erfarenhet av testning och/eller styrsystem
Teknisk bakgrund inom elteknik, mekatronik eller liknande
Erfarenhet av projektarbete i team
Goda kunskaper i engelska och svenska
Meriterande:
Förståelse för PLC-system är meriterandeTjänstens omfattning och tillträde
Om Perido
Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet.
