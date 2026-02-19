Production Engineer inom Elektronik
Vi söker nu en Production Engineer högteknologiskt bolag. I rollen får du arbeta nära tillverkningen med beredning och optimering av produktionsflöden inom elektronik- och kretskortsproduktion. Detta är en utmärkt möjlighet för dig som vill bygga en långsiktig teknisk karriär i en högteknologisk och samhällsviktig miljö.
OM TJÄNSTEN:
I rollen som Production Engineer blir du en nyckelperson i gränslandet mellan konstruktion och tillverkning. Du arbetar nära produktionen med ansvar för beredning, struktur och optimering av produktionsflöden inom kretskorts- och elektronikproduktion. Fokus ligger på att säkerställa stabila, effektiva och kvalitetssäkrade processer för serieproduktion i en tekniskt avancerad och reglerad miljö.
Du arbetar huvudsakligen i MES-systemet Factory Logics, där du skapar, underhåller och vidareutvecklar operationslistor, produktionsstrukturer och arbetsordningar. Rollen kräver att du självständigt kan analysera produktionsupplägg, identifiera förbättringspotential och driva optimeringar tillsammans med produktion, teknik och andra stödfunktioner.
Tjänsten passar dig som har några års erfarenhet från produktion eller tillverkningsindustri och som vill ta ett större tekniskt ansvar, arbeta mer långsiktigt med processutveckling och bidra till en robust och framtidssäkrad produktion i en samhällsviktig verksamhet.
ARBETSUPPGIFTER:Beredning av produkter inom kretskorts- och elektronikproduktion
Skapa och underhålla operationslistor i MES-systemet Factory Logics
Optimera arbetsordning och flöden i produktionen
Förvalta och utveckla tillverkningsprocesser för serieproducerade artiklar
Arbeta med utveckling av metod och maskin inom produktionsområdet
Medverka vid nybyggnad och ombyggnad av produktionslinjer
Inventera, uppdatera och förbättra utrustning inom ansvarsområdet
Bedriva förebyggande arbetsmiljöarbete kopplat till maskin, utrustning och konstruktion
Utveckla ny kunskap inom processerna och utbilda medarbetare vid behov
VI SÖKER DIG SOM:Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektronik, elektroteknik eller närliggande område
Har några års tidigare arbetslivserfarenhet från produktionsteknik, elektronikproduktion eller tillverkningsindustri
Har god förståelse för produktionsflöden, beredning och industriella processer
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av kretskortsproduktion (Circuit Board Assembly)
Som person är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du trivs i en teknisk miljö där kvalitet, noggrannhet och samarbete är avgörande. Du är trygg i din kompetens, tar ansvar för ditt arbete och har lätt för att kommunicera med både produktion och teknik. Du tycker om att bidra med förbättringar och dela med dig av din kunskap till andra.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Norra Stockholm
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
