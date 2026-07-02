Product Security Specialist till Tekniskt Bolag!
Friday Väst AB / Säkerhetsjobb / Göteborg Visa alla säkerhetsjobb i Göteborg
2026-07-02
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Vill du vara med och forma hur framtidens uppkopplade produkter utvecklas på ett säkert sätt? I den här rollen blir du en viktig del av ett internationellt teknikföretag där du får bidra till att säkerställa att digitala produkter uppfyller både dagens och morgondagens krav på cybersäkerhet och regelefterlevnad. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Cyber Resilience Act (CRA) förändrar hur digitala produkter utvecklas och förvaltas. I rollen som Product Security Specialist blir du en viktig del av företagets resa mot att möta de nya regulatoriska kraven och etablera ett arbetssätt där säkerhet är en naturlig del av produktutvecklingen från start. Genom att analysera produktportföljen utifrån aktuell och kommande EU-lagstiftning, identifierar du förbättringsområden och stöttar organisationen i att omsätta regulatoriska krav till tekniska lösningar.
Du kommer huvudsakligen att stötta mjukvaruteam i frågor som rör Product Security, Secure Development Lifecycle och säker utveckling av produkter som levereras både on-prem och som molnbaserade lösningar. Rollen innebär ett nära samarbete med utvecklare, arkitekter och andra specialister där du fungerar som ett stöd, bollplank och rådgivare i säkerhetsfrågor.
Det här är en roll där du får möjlighet att påverka. Arbetssätt, processer och tekniska riktlinjer fortsätter att utvecklas, vilket innebär att dina idéer och din kompetens kommer att spela en viktig roll i företagets fortsatta Product Security-arbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
Analysera digitala produkter utifrån gällande och kommande cybersäkerhetskrav, med fokus på EU-regelverk som Cyber Resilience Act (CRA) och Radio Equipment Directive (RED).
Vägleda organisationen i arbetet med Cyber Resilience Act (CRA) och omsätta regulatoriska krav till praktiska arbetssätt.
Arbeta med Product Security genom hela utvecklingslivscykeln och bidra till ett strukturerat Secure Development Lifecycle.
Identifiera säkerhets- och compliancegap, ta fram konkreta handlingsplaner samt stötta teamen i att prioritera och implementera rätt åtgärder.
Samarbeta med utvecklingsteam och andra specialister kring säkerhetskrav för både on-prem-, moln- och hybridlösningar.
Bidra till utvecklingen av processer, metoder och verktyg inom Product Security och cybersäkerhet.
VI SÖKER DIG SOM:Har en avslutad universitetsutbildning inom Data, som inkluderat kurser inom cybersäkerhet.
Har minst 1-2 års arbetslivserfarenhet av digital produktsäkerhet inom både hård- och mjukvara.
Har erfarenhet av produktutveckling och en god förståelse för hur säkerhetskrav integreras genom hela utvecklingsprocessen.
Har god kännedom om och arbetat med EU-direktiv inom produktlagstiftning och regelverk, såsom IEC 62443-4-1 och IEC 62443-4-2.
Talar och skriver flytande på svenska och engelska, då båda språken kommuniceras såväl internt som externt i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du:
Har arbetat med eller har god kännedom om RED och CRA.
Har erfarenhet av molnbaserade lösningar, Kubernetes och/eller mjukvaruutveckling.
Vidare kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet där vi ser att du som söker är initiativtagande och trivs med att driva frågor framåt i en organisation under utveckling. För att trivas i rollen tror vi också att du har modet att utmana etablerade arbetssätt och känner dig trygg i att fatta beslut och ge rekommendationer. Du trivs i en rådgivande roll där du kombinerar teknisk förståelse, är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende. Givet rollens karaktär ser vi också att du är nyfiken och motiveras av att utvecklas i takt med att nya tekniker, standarder och regelverk växer fram.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett tidsbegränsat konsultuppdrag om 6 månader, med mycket goda möjligheter till förlängning, vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid.
Start: Enligt överenskommelse/September.
Placering: Göteborg.
Rekryteringsansvarig: Jessica Mikaelsdotter.
Lön: Marknadsmässig.
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi tillämpar löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Kungsportsavenyn 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9989412