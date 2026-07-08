Product Sales Specialist
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Är du nyfiken på vad som faktiskt driver affärer?
Vi söker Product Sales Specialists som vill vara med och utveckla vår finansieringsaffär genom bankens kund- och rådgivarkanal och våra externa partnersamarbeten. Rollen kombinerar försäljning, affärsutveckling och relationsbyggande med målet att skapa fler affärer, starkare erbjudanden och långsiktigt kundvärde.
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
Vara med och utveckla vår affär inom leasing och avbetalning i en verksamhet med höga ambitioner för framtiden.
Bidra till att stärka vår position på marknaden genom att omsätta kundinsikter, affärsförståelse och marknadskunskap till konkreta resultat.
Arbeta nära kunder, partners, rådgivare och interna funktioner där affärer formas, utvecklas och realiseras.
Påverka hur vi utvecklar erbjudanden, arbetssätt och samarbeten för att skapa ökat kundvärde och fler affärsmöjligheter.
Vara en del av en verksamhet som kombinerar en etablerad affär med en tydlig ambition att utvecklas och växa.
I denna roll behöver du:
Ha erfarenhet av kundkontakt och/eller försäljning genom digitala kanaler, eller genom relationsbaserad och komplex försäljning mot företagskunder, direkt eller via partner.
Ha erfarenhet av att utveckla affärer, bygga relationer och skapa resultat tillsammans med kunder, partners eller andra kommersiella aktörer.
Motiveras av att arbeta mot tydliga försäljnings- och aktivitetsmål och ta ansvar för att driva ditt arbete hela vägen till resultat.
Trivas i gränslandet mellan försäljning, affärsutveckling och analys, där kundbehov, erbjudanden och affärslogik behöver omsättas till konkreta initiativ.
Ha erfarenhet av att arbeta med affärsbeslut, business case, segmentering, erbjudandeutveckling eller liknande områden.
Vara nyfiken på vad som driver kunders beslut och kunna navigera mellan olika perspektiv för att skapa förståelse för vad som för affären framåt.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och friskvårdsbidraget.
"Bli en del av vårt team och...
utforska vad som faktiskt driver affärer i en verksamhet med höga ambitioner och stort utrymme att påverka. Vi söker inte någon som ska passa in i ett färdigt sätt att arbeta. Vi söker någon som är nyfiken på varför vissa affärer blir av, andra inte, och som vill omsätta den förståelsen i bättre beslut, starkare erbjudanden och konkreta resultat. Om du drivs av att förstå kunder, utveckla affärer och skapa verklig effekt genom det du gör, tror vi att du kommer att trivas hos oss." Stefan Östergårde, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-08-09.
Placeringsort: Stockholm, Sundbyberg
Rekryterande chef: Stefan Östergårde
Vänligen observera att rekryteringsarbetet kan ta lite längre tid än normalt då det är sommarsemester.
Vi vill göra dig uppmärksam på att bakgrundskontroll och drogtest kan komma att genomföras för denna roll om du går vidare i processen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
#LI-Hybrid
#LI-LB1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "tt-swedbank-27306-19215". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedbank AB
(org.nr 502017-7753), https://jobs.swedbank.com
Landsvägen 40 (visa karta
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172 63 SUNDBYBERG Arbetsplats
Swedbank Jobbnummer
9996138